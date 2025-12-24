Na Wall Streetu novi rekord S&P 500 indeksa

Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica porasle, pri čemu je S&P 500 indeks dosegnuo rekordnu razinu, jer je ulagače ohrabrilo izvješće o bržem nego što se očekivalo rastu američkog gospodarstva.

Dow Jones ojačao je 0,16 posto, na 48.442 boda, dok je S&P 500 porastao 0,46 posto, na 6.909 bodova, a Nasdaq indeks 0,57 posto, na 23.561 bod.

Ulagače je ohrabrio podatak da je u trećem tromjesečju američki bruto domaći proizvod (BDP) porastao 4,3 posto na godišnjoj razini, najbrže u posljednje dvije godine i znatno više od 3,3 posto, koliko su očekivali analitičari.

Gospodarstvo raste, ali to nije dobra vijest za sve

Taj je podatak potaknuo rast cijena dionica, no splasnule su špekulacije o daljnjem smanjenju kamatnih stopa američke središnje banke jer, ako gospodarstvo i tržište rada stabilno rastu, nema razloga smanjivati cijenu novca.

Tim više što je inflacija i dalje znatno iznad ciljanih razina Feda od oko 2 posto.

„Gospodarstvo raste, ide mu bolje nego što se mislilo… no, ako radite u prehrambenoj kompaniji, ili nekoj energetskoj ili nekoj kreditnoj, to nije baš dobra vijest. Sve što ne potiče na smanjenje kamata, loša je vijest”, kaže Stephen Massocca, potpredsjednik u tvrtki Wedbush Securities.

Premda se u ovom radnom tjednu, skraćenom zbog božićnih blagdana, ne očekuje previše važnih vijesti, cijene dionica rastu jer pred kraj godine ulagači uobičajeno uljepšavaju portfelje, pa kupuju one dionice koje su imale najbolje izvedbe od početka godine.

Prema almanahu tržišta kapitala, od 1950. godine do lani S&P 500 indeks porastao je u posljednjih pet trgovinskih dana godine i prva dva dana siječnja u prosjeku 1,3 posto.

Zadrži li se tradicija, S&P 500 indeksa povećat će dobitke na godišnjoj razini. Dosad je u ovoj godini porastao više od 17 posto, što se ponajviše zahvaljuje optimizmu u vezi razvoja umjetne inteligencije i smanjenju kamatnih stopa.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,24 posto, na 9.889 bodova, a frankfurtski DAX 0,23 posto, na 24.340 bodova. Pariški CAC oslabio je, pak, 0,21 posto, na 8.103 boda.