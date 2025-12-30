Wall Street skliznuo s rekordnih razina, nastavljena vladavina ‘bikova’

Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica pale, ponajviše u tehnološkom sektoru, pa je S&P 500 indeks skliznuo s rekordne razine.

Dow Jones oslabio je 0,51 posto, na 48.461 bod, dok je S&P 500 skliznuo 0,35 posto, na 6.905 bodova, a Nasdaq indeks 0,50 posto, na 23.474 boda.

Prošloga je tjedna S&P 500 dosegnuo rekordnu razinu, zahvaljujući ponajviše rastu cijena dionica niza tehnoloških divova.

S&P 500 u godini dana porastao oko 17 posto

No, ovaj je tjedan počeo padom cijena tih dionica, pa je pao i S&P 500.

Cijena Tesle skliznula je jučer više od tri, Nvidije više od jedan posto, a pod pritiskom je bila i većina ostalih tehnoloških dionica.

Od početka godine S&P 500 porastao je oko 17 posto, što se zahvaljuje smanjenju kamatnih stopa američke središnje banke, a još i više euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije.

Tako je ove godine nastavljena vladavina ‘bikova’ na tržištu, koja je započela u listopadu 2022. Bikovi inače zbog položaja u kojem napadaju rogovima prema gore simboliziraju rast cijena na burzi, a medvjedi koji napadaju šapama prema dolje pad.

Peter Oppenheimer, strateg u banci Goldman Sachs, očekuje rast tržišta i iduće godine.

„Kako se očekuje rast svjetskog gospodarstva i daljnje smanjenje kamata američke središnje banke, bilo bi vrlo neobično da cijene dionica znatnije padnu ili da na tržištu zavladaju ‘medvjedi’, ako ne bude recesije”, piše Oppenheimer u osvrtu na situaciju na tržištu.

A na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,04 posto, na 9.866 bodova, dok je frankfurtski DAX ojačao 0,05 posto, na 24.351 bod, a pariški CAC 0,10 posto, na 8.112 bodova.