Wall Street skliznuo s rekordnih razina. Kud ide tehnološki sektor?

Na Wall Streetu je u srijedu Dow Jones indeks skliznuo s rekordne razine, što je ponajviše posljedica pada cijena dionica u financijskom sektoru, dok je Nasdaq indeks ojačao, zahvaljujući rastu tehnološkog sektora.

Dow Jones skliznuo je 0,94 posto, na 48.996 bodova, a S&P 500 0,34 posto, na 6.920 bodova. Nasdaq indeks ojačao je, pak, 0,16 posto, na 23.584 boda.

Rast Nasdaqa zahvaljuje se rastu cijena dionica Alphabeta za više od 2 posto te Nvidije i Microsofta za po 1 posto.

Trump opet utječe na vrijednost dionica

Posljednjih mjeseci cijene dionica u tehnološkom sektoru znatno su oscilirale jer se ulagači plaše da je taj sektor precijenjen nakon višegodišnjeg rasta potaknutog razvojem umjetne inteligencije.

I dok dio analitičara smatra da će i ove godine tehnološki sektor predvoditi po rastu, drugi drže da mu predstoji nestabilnost.

Pad Dow Jonesa s rekordne razine, kao i S&P 500 indeksa, ponajviše je posljedica pada cijena dionica u financijskom sektoru za 1,4 posto.

Pod najvećim su pritiskom bile dionice pojedinih investicijskih fondova i trgovaca nekretninama, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump poručio da će investitorima s Wall Streeta zabraniti kupnju obiteljskih kuća kako bi zaustavio rast njihovih cijena.

Trump je jučer poručio i da neće dozvoliti isplatu dividendi i programe otkupa dionica proizvođačima oružja dok ne riješe svoje probleme u proizvodnji vojne opreme.

Cijena dionice Northrop Grummana potonula je 5,5, a Lockheed Martina 4,8 posto.

U fokusu ulagača bit će idućih dana kvartalni poslovni rezultati kompanija, kao i izvješće o zapošljavanju u SAD-u, koje će biti objavljeno u petak.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,74 posto, na 10.048 bodova, a pariški CAC 0,04 posto, na 8.233 boda. Frankfurtski DAX porastao je, pak, 0,92 posto, na 25.122 boda.