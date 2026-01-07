Wall Street porastao treći dan zaredom. Rastu dionice proizvođača hardvera

Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica porasle treći dan zaredom, ponajviše u sektoru proizvođača čipova, pri čemu je Dow Jones indeks dosegnuo novu rekordnu razinu.

Dow Jones ojačao je 0,99 posto, na 49.462 boda, dok je S&P 500 porastao 0,62 posto, na 6.944 boda, a Nasdaq indeks 0,65 posto, na 23.547 bodova.

Na najvećoj svjetskoj burzi ponovno vlada euforija u vezi razvoja umjetne inteligencije, pa su najviše porasle cijene dionica proizvođača čipova, memorije i druge tehnološke opreme.

Skok proizvođača hardvera

Cijena SanDisca skočila je 27 posto, Western Digitala 17, Seagatea 14, a Micron Tecnologya 10 posto.

Pritom je PHLX indeks sektora proizvođača čipova porastao 2,75 posto. Kako je taj indeks u prva tri trgovinska dana ove godine skočio oko 8 posto, jučer je dosegnuo novu rekordnu razinu.

Rast cijena dionica od početka godine zahvaljuje se, kažu analitičari, uvjerenju ulagača da predstoji dobra sezona poslovnih rezultata kompanija za posljednje lanjsko tromjesečje.

Ta sezona počinje ovih dana i potrajat će idućih tjedana.

„Mislim da nas čeka sezona snažnih rezultata tehnoloških kompanija, pri čemu će trebati revidirati procjene o investicijama, s obzirom na sve vijesti koje smo čuli o tome”, kaže Jed Ellerbroek, portfelj menadžer u tvrtki Argent Capital.

Rekordi i na europskim burzama

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,18 posto, na 10.122 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,09 posto, na 24.892 boda, a pariški CAC 0,32 posto, na 8.237 bodova.

Zahvaljujući tome, STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica porastao je 0,6 posto i dosegnuo novu rekordnu razinu.