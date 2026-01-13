Wall Street na novim rekordnim razinama, tehnološki sektor odličan u zadnjem tromjesečju

Na Wall Streetu su u ponedjeljak burzovni indeksi blago porasli i dosegnuli nove rekordne razine, unatoč zaoštravanju sukoba između Bijele kuće i predsjednika Feda Jeromea Powella.

Dow Jones ojačao je 0,17 posto, na 49.590 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,16 posto, na 6.977 bodova, a Nasdaq indeks 0,26 posto, na 23.733 boda.

Novi rekordi Dow Jonesa i S&P 500 indeksa ponajviše se zahvaljuju rastu cijena dionica tehnoloških kompanija i Walmarta.

Tehnološki sektor najbrže rastao

Cijena Walmarta skočila je tri posto jer se dionice tog trgovačkog lanca povlače s burze u New Yorku, a ubuduće će se njima trgovati na Nasdaqu, što bi, smatraju u kompaniji, moglo privući nove investitore.

Uz to, ulagači se pripremaju za sezonu objave poslovnih rezultata kompanija, koja neslužbeno počinje u utorak.

Analitičari procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u posljednjem lanjskom tromjesečju porasle za 8,8 posto na godišnjoj razini.

U tome bi trebao prednjačiti tehnološki sektor, od kojeg se očekuje rast profita za 26,5 posto na godišnjoj razini.

Pritisak na Fed oko kamatnih stopa

Osim zbog predstojeće sezone poslovnih rezultata, ulagači su oprezni zbog zaoštravanja sukoba između Bijele kuće i Feda, nakon što je ministarstvo pravosuđa pokrenulo kriminalnu istragu protiv predsjednika središnje banke Jeromea Powella u vezi obnove sjedišta Feda u Washingtonu, vrijedne 2,5 milijardi dolara.

Powell je u neuobičajenoj video izjavi u nedjelju navečer potvrdio da su savezni tužitelji otvorili istragu o njegovom izvješću u Kongresu o obnovi zgrade Feda.

Powell je poručio da je ta istraga još jedan pokušaj predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da utječe na monetarnu politiku središnje banke. Kazao je i da neće podleći pritisku te da mu mandat na čelu Feda istječe u svibnju.

„Ovdje se radi o tome hoće li Fed nastaviti određivati kamatne stope na temelju dokaza i ekonomskih uvjeta ili će, umjesto toga, monetarna politika biti vođena zastrašivanjem i pod političkim pritiskom”, poručio je Powell.

Trump već dulje vrijeme proziva Powella jer smatra da bi Fed trebao brže i oštrije smanjivati kamatne stope i kako je već prije najavio istragu oko obnove zgrade, tržište zasad nije znatnije reagiralo na to zaoštravanje sukoba.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,16 posto, na 10.140 bodova, a frankfurtski DAX 0,57 posto, na 25.405 bodova. Pariški CAC oslabio je, pak, 0,04 posto, na 8.358 bodova.