Wall Street: Trumpove odluke opet utjecale na burze. Povlačenje iz dionica u obveznice i zlato

Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi oštro pali, najviše u posljednja tri mjeseca, jer napetosti između SAD-a i Europske unije oko Grenlanda izazivaju nestabilnost na tržištu.

Dow Jones skliznuo je 1,76 posto, na 48.488 bodova, dok je S&P 500 potonuo 2,06 posto, na 6.796 bodova, a Nasdaq indeks 2,39 posto, na 22.954 boda.

Kako se u ponedjeljak na najvećoj svjetskoj burzi zbog praznika nije radilo, ulagači su na prijetnje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa carinama svima onima koji se protive njegovim planovima o kupnji Grenlanda reagirali tek u utorak.

EU najavila protumjere na moguće carine

Trump je, naime, prošloga vikenda najavio da će za osam europskih zemalja od 1. veljače uvesti carine od 10 posto, a da će ih od 1. lipnja povećati na 25 posto, ako se do tada ne postigne dogovor o kontroli SAD-a nad Grenlandom.

Danska i čelnici Grenlanda, autonomnog područja Danske, poručuju da taj otok nije na prodaju, a osam europskih zemalja poslalo je tamo vojno osoblje.

Osim toga, EU najavljuje protumjere, ako Trump doista uvede carine od 10 posto.

Sve to podsjeća na oštar pad tržišta u travnju prošle godine, kada je Trump najavio tzv. ‘recipročne’ carine na uvoz iz svih zemalja s kojima SAD ima negativnu trgovinsku bilancu.

Dionice idu u obveznice i zlato

Zbog toga su jučer sva tri najvažnija indeksa zabilježila najveći dnevni pad od 10. listopada.

Obujam trgovanja bio je znatno veći od prosjeka, što pokazuje da se ulagači povlače s tržišta dionica i ulažu u sigurnija utočišta, kao što su državne obveznice i zlato. Zahvaljujući tome, cijena zlata dosegnula je novu rekordnu razinu.

Pritom je VIX indeks ‘straha’ porastao na najvišu razinu od kraja studenoga, što pokazuje da ulagači pojačano osiguravaju svoje portfelje od mogućeg daljnjeg pada cijena dionica.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,67 posto, na 10.126 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,03 posto, na 24.703 boda, a pariški CAC 0,61 posto, na 8.062 boda.