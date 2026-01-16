Bankarski i tehnološki sektor podržali Wall Street

Nakon dva dana pada, na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi porasli, zahvaljujući boljim nego što se očekivalo poslovnim rezultatima proizvođača čipova TSMC-a i nekoliko banaka.

Dow Jones ojačao je 0,60 posto, na 49.422 boda, dok je S&P 500 porastao 0,26 posto, na 6.944 boda, a Nasdaq indeks 0,25 posto, na 23.530 bodova.

Nakon što je nekoliko dana bio pod pritiskom, financijski je sektor jučer znatno porastao, zahvaljujući boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima nekoliko najvećih američkih banaka, kao što su Morgan Stanley i Goldman Sachs.

Cijena dionice Goldmana skočila je više od 4, a Morgan Stanleya gotovo 6 posto.

Potražnja za čipovima ne pada

Podršku tržištu pružio je i rast cijena dionica proizvođača čipova, nakon što je tajvanski TSMC izvijestio o rekordnim prihodima i zaradi, što pokazuje da je potražnja za čipovima za razvoj umjetne inteligencije i dalje snažna.

Sektor proizvođača čipova porastao je 1,8 posto, pri čemu je dionica TSMC-a poskupila više od 4 posto, a porasle su i cijene Nvidije, Broadcoma i Applied Materialsa.

Idućih dana i tjedana ulagači će najviše pratiti poslovne rezultate kompanija, s obzirom da je počela sezona objava financijskih izvješća.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,54 posto, na 10.238 bodova, a frankfurtski DAX 0,26 posto, na 25.352 boda. No, pariški CAC oslabio je 0,21 posto, na 8.313 bodova.