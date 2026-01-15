Wall Street: Trumpovo ograničavanje kamata na kreditne kartice utjecalo na nekoliko banaka

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi skliznuli drugi dan zaredom, a pod najvećim su pritiskom bile cijene dionica u financijskom i tehnološkom sektoru.

Dow Jones oslabio je 0,09 posto, na 49.149 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,53 posto, na 6.926 bodova, a Nasdaq indeks 1,0 posto, na 23.471 bod.

Financijski je sektor i dalje pod pritiskom jer su ulagači još uvijek pod dojmom poruke predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da bi kamate na kreditne kartice trebalo ograničiti na 10 posto.

Zbog toga su pale čak i cijene dionica nekoliko banaka koje su jučer objavile bolje nego što se očekivalo kvartalne poslovne rezultate, među ostalim, Citigroupa i Bank of America.

Financijski je sektor, uključujući banke, snažno porastao prošle godine, no od Trumpove poruke o ograničavanju kamata, taj je sektor pod pritiskom.

„Nakon priličnog rasta i uglavnom prosječnih zarada, ulagači su odlučili povući dio novca iz tog sektora, pa je nastupila faza konsolidacije”, objašnjava Michael O’Rourke, strateg u tvrtki JonesTrading.

Kinezi protiv sigurnosnog softvera iz SAD-a i Izraela

Kaže i da je tehnološki sektor pod pritiskom jer se ulagači povlače iz dionica najvećih kompanija, čije su cijene snažno rasle posljednjih godina, a ulažu u manje zvučna imena.

Uz to, cijene dionica Broadcoma i Fortineta osjetno su pale nakon što je Reuters izvijestio da su kineske vlasti preporučile domaćim kompanijama da ne koriste sigurnosne softvere niza proizvođača iz SAD-a i Izraela.

S druge strane, među dobitnicima je jučer ponovno bio energetski sektor, što se zahvaljuje rastu cijena nafte jer se trgovci plaše narušavanja opskrbe iz Irana zbog tamošnjih prosvjeda.

Idućih dana i tjedana ulagači će najviše pratiti poslovne rezultate kompanija, s obzirom da je počela sezona objava financijskih izvješća.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,46 posto, na 10.184 boda, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,53 posto, na 25.286 bodova, a pariški CAC 0,19 posto, na 8.330 bodova.