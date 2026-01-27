Wall Street porastao četvrti dan zaredom, poveo ga IT sektor

Na Wall Streetu su u ponedjeljak Dow Jones i S&P 500 indeks porasli četvrti dan zaredom, što se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica nekoliko tehnoloških divova koji će ovih dana objaviti poslovne rezultate.

Dow Jones ojačao je 0,64 posto, na 49.412 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,50 posto, na 6.950 bodova, a Nasdaq indeks 0,43 posto, na 23.601 bod.

Među najvećim dobitnicama bile su jučer dionice tehnoloških divova Applea, Microsofta i Meta Platformsa, a te će kompanije idućih dana objaviti svoje kvartalne poslovne rezultate.

80 posto S&P 500 tvrtki premašilo očekivanja

Analitičari kažu da će to biti svojevrsni test za tehnološki sektor zbog bojazni da je taj sektor precijenjen, nakon što su cijene dionica godinama snažno rasle zbog euforije u vezi razvoja umjetne inteligencije (AI).

Osim toga, pitanje je, kažu analitičari, koliko će se od golemih ulaganja u AI razvoj isplatiti.

„Vidimo da su komunikacijski i tehnološki sektor danas dobro prošli uoči objave rezultata niza velikih kompanija. Očekuje se rast zarada kompanija, kao i rast gospodarstva, pa su ulagači oprezno optimistični u vezi ove sezone objave kvartalnih rezultata”, kaže Chris Zaccarelli, direktor u tvrtki Northlight Asset Management.

Dosad je poslovna izvješća objavilo 60-ak kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, a gotovo 80 posto njih zabilježilo je veću zaradu nego što se očekivalo.

U fokusu ulagača bit će ovoga tjedna i redovna, dvodnevna sjednica čelnika američke središnje banke. Ne očekuje se daljnje smanjenje kamatnih stopa, no ulagači će pažljivo analizirati priopćenje Feda u srijedu, kao i poruke čelnika središnje banke idućih dana.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,05 posto, na 10.148 bodova, a frankfurtski DAX 0,13 posto, na 24.933 boda. Pariški CAC oslabio je, pak, 0,15 posto, na 8.131 bod.