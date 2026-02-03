Wall Street porastao – predvode proizvođači čipova i tech kompanije

Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica porasle, ponajviše u tehnološkom sektoru, dok se čekaju poslovni rezultati tehnoloških divova Alphabeta i Amazona.

Dow Jones ojačao je 1,05 posto, na 49.407 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,54 posto, na 6.976 bodova, a Nasdaq indeks 0,56 posto, na 23.592 boda.

Nakon dva dana pada, jučer su indeksi porasli, pri čemu su najveće dobitnice bile dionice proizvođača čipova i drugih tehnoloških kompanija koje razvijaju umjetnu inteligenciju.

Ulagači se, naime, pozicioniraju uoči objave kvartalnih poslovnih izvješća Alphabeta i Amazona i nadaju se boljim rezultatima nego što analitičari očekuju.

Cijena dionice Alphabeta porasla je jučer gotovo 2, a Amazona 1,5 posto.

Tvrtke iznenadile zaradama

Slično se trgovalo i prošloga tjedna, kada je na početku tjedna tehnološki sektor porastao, a nakon slabijih nego što se očekivalo poslovnih rezultata Microsofta pao.

Od početka godine S&P 500 indeks porastao je oko 2 posto. Još je više, više od 6 posto, porastao Russell 2000 indeks manjih kompanija.

Rast cijena dionica manjih kompanija obično se smatra pokazateljem povjerenja investitora u gospodarstvo.

„Fundamenti su dobri, a zarade snažne. Većina kompanija ugodno je iznenadila i prihodima i zaradama”, kaže Tim Ghriskey, strateg u tvrtki Ingalls & Snyder.

U dosadašnjoj sezoni objava poslovnih rezultata većina kompanija iz sastava S&P 500 indeksa izvijestila je o većim zaradama nego što se očekivalo.

Stoga sada analitičari procjenjuju da su zarade kompanija u proteklom tromjesečju porasle 11 posto na godišnjoj razini, dok se prije mjesec dana očekivao rast zarada za 9 posto.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,15 posto, na 10.341 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 1,05 posto, na 24.797 bodova, a pariški CAC 0,67 posto, na 8.181 bod.