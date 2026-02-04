Wall Street: Tech sektor jedan dan raste, drugi pada

Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica pale, a pod najvećim je pritiskom bio tehnološki sektor, koji je izgubio sve dobitke od prethodnog dana, jer su ulagači nesigurni uoči objave poslovnih rezultata Alphabeta i Amazona.

Dow Jones oslabio je 0,34 posto, na 49.240 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,84 posto, na 6.917 bodova, a Nasdaq indeks 1,43 posto, na 23.255 bodova.

Nakon što je dan prije porastao, jučer je tehnološki sektor znatno pao jer su ulagači nesigurni uoči objave poslovnih izvješća Alphabeta i Amazona, u srijedu i četvrtak.

Cijena dionice Alphabeta pala je 1,2, a Amazona 1,8 posto. Još su oštrije, oko 3 posto, pale cijene dionica Nvidije i Microsofta.

Zahvaljujući euforiji zbog razvoja umjetne inteligencije, tehnološki je sektor godinama predvodio po rastu na tržištu. No, u posljednje vrijeme ulagači se pitaju nisu li cijene dionica previše porasle i u kojoj mjeri će se golema ulaganja isplatiti.

„Tržište je postalo skupo, a očekivanja od poslovnih rezultata su doista visoka. Zbog toga su ulagači nesigurni”, kaže John Campbell, portfelj menadžer u tvrtki Allspring Global Investments.

U dosadašnjoj sezoni objava poslovnih rezultata većina kompanija iz sastava S&P 500 indeksa izvijestila je o većim zaradama nego što se očekivalo.

Stoga sada analitičari procjenjuju da su zarade kompanija u proteklom tromjesečju porasle oko 11 posto na godišnjoj razini, dok se prije mjesec dana očekivao rast zarada za 9 posto.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,26 posto, na 10.314 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,07 posto, na 24.780 bodova, a pariški CAC 0,02 posto, na 8.179 bodova.