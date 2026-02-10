Wall Street: Oporavlja se tehnološki sektor

Na Wall Streetu je u ponedjeljak Dow Jones indeks blago porastao, na novu rekordnu razinu, a porastao je i S&P 500, što se ponajviše zahvaljuje oporavku tehnološkog sektora.

Dow Jones ojačao je 0,04 posto, na 50.135 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,47 posto, na 6.964 boda, a Nasdaq indeks 0,90 posto, na 23.238 bodova.

Pritom je najviše, u prosjeku 1,6 posto, porastao tehnološki sektor. Tako je nastavljen oporavak tog sektora drugi trgovinski dan zaredom, nakon što su u prvom dijelu prošloga tjedna cijene dionica nekih od najvećih tehnoloških kompanija oštro pale.

Dionica Oraclea rasla skoro 10 posto

Donedavno je taj sektor snažno rastao nakon svake vijesti o većem ulaganju u razvoj umjetne inteligencije (AI), no sada se postavlja pitanje u kojoj će se mjeri ta golema ulaganja isplatiti i koje će kompanije bolje proći u žestokoj AI konkurenciji.

Osim toga, postavlja se pitanje nisu li dionice u tom sektoru preskupe, nakon višegodišnjeg snažnog rasta.

Jučer se oporavio i sektor proizvođača softvera, koji je već tjednima pod pritiskom jer bi brzi AI razvoj mogao izazvati poremećaje u toj industriji.

S&P 500 indeks softverskog i uslužnog sektora porastao je gotovo 3 posto, što se ponajviše zahvaljuje skoku cijene dionice Oraclea za gotovo 10 posto.

Među najvećim je dobitnicima jučer bio i rudarski sektor, koji je u prosjeku porastao 1,4 posto, jer su se cijene zlata i srebra ponešto oporavile nakon prošlotjednog oštrog pada.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,16 posto, na 10.386 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,19 posto, na 25.014 bodova, a pariški CAC 0,60 posto, na 8.323 boda.