Wall Street: Podatak o potrošnji obeshrabrio trgovanje

Na Wall Streetu se u utorak trgovalo oprezno jer je slabiji podatak o potrošnji od očekivanja izazvao strahovanja od usporavanja rasta najvećeg svjetskog gospodarstva.

Dow Jones ojačao je 0,10 posto, na 50.188 bodova, no S&P 500 oslabio je 0,33 posto, na 6.941 bod, a Nasdaq indeks 0,59 posto, na 23.102 boda.

Dow Jones dosegnuo je novu rekordnu razinu treći dan zaredom, no na najvećoj svjetskoj burzi trgovalo se oprezno jer su novi podaci pokazali da je u prosincu u SAD-u potrošnja ostala nepromijenjena na mjesečnoj razini, dok su analitičari očekivali rast od 0,4 posto.

Među najvećim gubitnicima Walmart i Costco

Potrošnja je najveći pokretač gospodarstva, pa usporavanja rasta potrošnje najavljuje usporavanje rasta gospodarstva.

Stoga ulagačima preostaje nada da će središnja banka ubrzati tempo smanjivanja kamatnih stopa kako bi potaknula potrošnju i rast gospodarstva.

No, inflacija se i dalje kreće znatno iznad Fedovih ciljanih razina od 2 posto, pa se ne očekuje smanjenje kamata prije ljeta.

Zbog slabosti potrošnje, među najvećim su gubitnicama jučer bile dionice nekoliko trgovačkih lanaca, kao što su Walmart i Costco.

Među gubitnicima se našao i tehnološki sektor, u kojem vrijednosti dionica u zadnje vrijeme osciliraju. Već dulje vrijeme pod pritiskom zbog zabrinutosti ulagača u vezi golemih ulaganja tih kompanija u razvoj umjetne inteligencije (AI).

I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,31 posto, na 10.353 boda, a frankfurtski DAX 0,11 posto, na 24.987 bodova. Pariški CAC ojačao je, pak, 0,06 posto, na 8.327 bodova.