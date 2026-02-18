Wall Street blago porastao, trgovanje nesigurno

Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi blago porasli, no nakon vrlo nesigurnog trgovanja jer su ulagači i dalje zabrinuti zbog golemih ulaganja tehnoloških kompanija.

Dow Jones ojačao je 0,07 posto, na 49.533 boda, dok je S&P 500 porastao 0,10 posto, na 6.843 boda, a Nasdaq indeks 0,14 posto, na 22.578 bodova.

U prvom dijelu trgovanja indeksi su bili u negativnom području, ponajviše zbog pritiska na tehnološke dionice.

Alibaba predstavila novi AI model

U jednom trenutku S&P 500 indeks informatičkog sektora bio je u minusu 1,5 posto. No, u drugom dijelu trgovanja taj se sektor oporavio i završio u plusu 0,5 posto.

Pritom je rast cijena dionica Applea i Nvidije nadoknadio pad cijena Microsofta i Oraclea.

U posljednje vrijeme tehnološki je sektor često pod pritiskom jer se ulagači pitaju u kojoj će se mjeri golema ulaganja u razvoj umjetne inteligencije (AI) isplatiti.

Osim toga, ulagači se plaše da su cijene dionica tehnoloških divova previsoke, s obzirom da godinama snažno rastu.

Zabrinutosti pridonose i vijesti o kineskom razvoju umjetne inteligencije. Jučer je Alibaba predstavila novi AI model.

Osim tehnološkog, pod pritiskom su i neki drugi sektori dok ulagači procjenjuju koji bi sektori mogli povećati produktivnost kroz ulaganja u AI, a kojima bi AI-razvoj mogao naštetiti.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,79 posto, na 10.556 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,80 posto, na 24.998 bodova, a pariški CAC 0,54 posto, na 8.361 bod.