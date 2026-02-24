Nesigurnost pritisnula Wall Street. Tisuće kompanija tražilo povrat carina

Na Wall Streetu su u ponedjeljak burzovni indeksi pali više od jedan posto zbog nesigurnosti u vezi američkih carina, ali i utjecaja umjetne inteligencije na pojedine sektore.

Dow Jones potonuo je 1,66 posto, na 48.804 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,04 posto, na 6.837 bodova, a Nasdaq indeks 1,13 posto, na 22.627 bodova.

Ulagači nisu skloni riziku nakon što je u petak američki Vrhovni sud proglasio nezakonitim tzv. ‘recipročne’ carine koje je lani uveo predsjednik Donald Trump.

Kompanije traže povrat povrat plaćenih carina

To znači da se te carine, koje se kreću u rasponu od 10 do 50 posto, moraju ukinuti, no Trump je najavio nove carine od 15 posto na uvoz iz svih zemalja, kao i dodatne namete.

Sve to izazvalo je nesigurnost na tržištima jer je Washington s mnogim zemljama potpisao trgovinske sporazume, primjerice s Britanijom i Australijom, po kojima su carine dosad iznosile 10 posto.

Osim toga, očekuje se velika zbrka s carinama jer je dosad više tisuća kompanija iz svijeta zatražilo povrat više od 175 milijardi dolara dosad plaćenih carina.

„Presuda Vrhovnog suda nije bila neočekivana. No, na tržištu sada vlada nesigurnost po pitanju carina. Ulagači nisu skloni rizičnijim investicijama i zbog napetosti na Bliskom istoku, kao i dvojbi o tome kojim bi sektorima najviše mogao naštetiti razvoj umjetne inteligencije”, objašnjava Tom Hainlin, strateg u tvrtki U.S. Bank Wealth Management.

U kojem smjeru ide AI?

Dionice kompanija koje razvijaju umjetnu inteligenciju (AI) posljednjih mjeseci znatno osciliraju zbog zasad skromnih dokaza da golema ulaganja u AI-razvoj donose prihode i rast profita.

Uz to, ulagači se plaše da su cijene tehnoloških dionica previsoke, s obzirom da su godinama snažno rasle.

Pod pritiskom su u posljednje vrijeme i dionice niza drugih kompanija, u rasponu od softverskih do logističkih, jer bi razvoj umjetne inteligencije mogao poremetiti njihove poslovne modele i zaoštriti konkurenciju.

„Dva su najvažnija pitanja povezana s AI-razvojem: koliko će koštati i koje će sektore poremetiti”, kaže Hainlin.

Zbog toga je jučer među najvećim gubitnicima bio sektor proizvođača softvera, s padom cijena za prosječno 4,3 posto, a slijedio je financijski sektor s padom od 3,3 posto.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,02 posto, na 10.684 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,06 posto, na 24.991 bod, a pariški CAC 0,22 posto, na 8.497 bodova.