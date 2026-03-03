Wall Street: Nestabilno zbog napada na Iran, ali burzovni indeksi ostali nepromijenjeni
Na Wall Streetu se u ponedjeljak trgovalo nestabilno zbog eskalacije krize na Bliskom istoku, pri čemu su burzovni indeksi ostali gotovo nepromijenjeni.
Dow Jones oslabio je 0,15 posto, na 48.904 boda, dok je S&P 500 ojačao 0,04 posto, na 6.881 bod, a Nasdaq indeks 0,36 posto, na 22.748 bodova.
Na samom početku trgovanja indeksi su bili u minusu, kao i na ostalim najvećim svjetskim burzama, koje je uzdrmala eskalacija krize na Bliskom istoku, nakon što su u subotu u zračnim napadima SAD-a i Izraela na Iran ubijeni vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei i niz čelnika te države.
Energetika, obrana i tech rasli, ostali u padu
Nakon napada SAD-a i Izraela, Iran je lansirao rakete na Izrael i američke baze u zemljama u regiji.
Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je da će se borbene operacije nastaviti sve dok se ne ispune svi američki ciljevi, što bi moglo potrajati tjednima.
I dok je većina svjetskih burzi oštro pala, na Wall Streetu su jučer burzovni indeksi nadoknadili prvotne gubitke, pa su S&P 500 i Nasdaq završili u blagom plusu.
To se zahvaljuje rastu cijena dionica u energetskom, obrambenom i tehnološkom sektoru, dok su svi ostali sektori pali.
Među najvećim su gubitnicima bile dionice zrakoplovnih i turističkih kompanija jer je kriza na Bliskom istoku poremetila letove i jer su znatno porasle cijene nafte.
A zbog rasta cijena nafte, porasle su cijene dionica u energetskom sektoru.
Jasno je što u ovom razdoblju geopolitičkih napetosti rastu i cijene dionica u obrambenom sektoru, no jučer je iznenadio rast tehnološkog sektora, koji je u posljednje vrijeme pod pritiskom zbog strahovanja ulagača da su cijene dionica u tom sektoru previsoke.
„Kada se ljudi uplaše, idu tamo gdje im je ugodnije”, kaže Bill Smead, predsjednik u tvrtki Smead Capital Management.
A na europskim su burzama cijene dionica jučer oštro pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 1,20 posto, na 10.780 bodova, dok je frankfurtski DAX potonuo 2,56 posto, na 24.638 bodova, a pariški CAC 2,17 posto, na 8.394 boda.