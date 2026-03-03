Wall Street: Nestabilno zbog napada na Iran, ali burzovni indeksi ostali nepromijenjeni

Na Wall Streetu se u ponedjeljak trgovalo nestabilno zbog eskalacije krize na Bliskom istoku, pri čemu su burzovni indeksi ostali gotovo nepromijenjeni.

Dow Jones oslabio je 0,15 posto, na 48.904 boda, dok je S&P 500 ojačao 0,04 posto, na 6.881 bod, a Nasdaq indeks 0,36 posto, na 22.748 bodova.

Na samom početku trgovanja indeksi su bili u minusu, kao i na ostalim najvećim svjetskim burzama, koje je uzdrmala eskalacija krize na Bliskom istoku, nakon što su u subotu u zračnim napadima SAD-a i Izraela na Iran ubijeni vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei i niz čelnika te države.

Energetika, obrana i tech rasli, ostali u padu

Nakon napada SAD-a i Izraela, Iran je lansirao rakete na Izrael i američke baze u zemljama u regiji.

Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je da će se borbene operacije nastaviti sve dok se ne ispune svi američki ciljevi, što bi moglo potrajati tjednima.

I dok je većina svjetskih burzi oštro pala, na Wall Streetu su jučer burzovni indeksi nadoknadili prvotne gubitke, pa su S&P 500 i Nasdaq završili u blagom plusu.

To se zahvaljuje rastu cijena dionica u energetskom, obrambenom i tehnološkom sektoru, dok su svi ostali sektori pali.

Među najvećim su gubitnicima bile dionice zrakoplovnih i turističkih kompanija jer je kriza na Bliskom istoku poremetila letove i jer su znatno porasle cijene nafte.

A zbog rasta cijena nafte, porasle su cijene dionica u energetskom sektoru.

Jasno je što u ovom razdoblju geopolitičkih napetosti rastu i cijene dionica u obrambenom sektoru, no jučer je iznenadio rast tehnološkog sektora, koji je u posljednje vrijeme pod pritiskom zbog strahovanja ulagača da su cijene dionica u tom sektoru previsoke.

„Kada se ljudi uplaše, idu tamo gdje im je ugodnije”, kaže Bill Smead, predsjednik u tvrtki Smead Capital Management.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer oštro pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 1,20 posto, na 10.780 bodova, dok je frankfurtski DAX potonuo 2,56 posto, na 24.638 bodova, a pariški CAC 2,17 posto, na 8.394 boda.