Wall Street pod pritiskom krize na Bliskom istoku

Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica znatno pale jer se ulagači plaše da bi kriza na Bliskom istoku, ako potraje, mogla potaknuti rast inflacije, što bi negativno utjecalo na gospodarstva.

Dow Jones oslabio je 0,83 posto, na 48.501 bod, dok je S&P 500 pao 0,94 posto, na 6.816 bodova, a Nasdaq indeks 1,02 posto, na 22.516 bodova.

I dok se u ponedjeljak najveća svjetska burza othrvala pritisku krize na Bliskom istoku, u utorak su na samom početku trgovanja indeksi potonuli gotovo 2 posto.

Porasle cijene vozarina, nafte i plina

Doduše, do kraja trgovanja ublažili su gubitke, no čini se da će nesigurnost potrajati, s obzirom da su jutros terminski indeksi ponovno u minusu.

Kriza na Bliskom istoku, nakon što su u subotu u zračnim napadima SAD-a i Izraela na Iran ubijeni vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei i niz čelnika te države, ne jenjava, pa se ulagači plaše da će potrajati dulje nego što se očekivalo.

Izrael i SAD raketiraju Iran, a Iran uzvraća raketiranjem Izraela i američkih baza u zemljama u regiji.

Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je da će se borbene operacije nastaviti sve dok se ne ispune svi američki ciljevi, što bi moglo potrajati tjednima.

U međuvremenu, praktično je zatvoren Hormuški tjesnac, najvažnija svjetska ruta za izvoz nafte iz Saudijske Arabije, Irana, Iraka i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Teheran prijeti da će uništiti svaki tanker koji pokuša proći tim tjesnacem.

Zbog toga su snažno porasle cijene vozarina, kao i cijene nafte i plina.

Utjecaj na energetsku infrastrukturu

A to povećava rizik od rasta inflacije, što bi moglo dovesti po povećanja kamatnih stopa središnjih banaka, a ne smanjenja, čemu su se ulagači nadali.

Sve bi to, dakako, moglo negativno utjecati na gospodarstva i poslovanje kompanija, a time i na dionice, kažu analitičari.

„Ulagači se plaše da bi rat u Iranu mogao potrajati dulje nego što se mislilo jer se širi u regiji i počinje utjecati na tamošnju energetsku infrastrukturu”, objašnjava Chuck Carlson, direktor u tvrtki Horizon Investment Services.

Zbog toga su i na europskim burzama cijene dionica jučer oštro pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 2,75 posto, na 10.484 boda, dok je frankfurtski DAX potonuo 3,44 posto, na 23.790 bodova, a pariški CAC 3,46 posto, na 8.103 boda.