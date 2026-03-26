Wall Street porastao, trgovanje oprezno

Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica porasle jer se ulagači nadaju smirivanju krize na Bliskom istoku, no ispodprosječni obujam trgovanja ukazuje na oprezno trgovanje.

Dow Jones ojačao je 0,66 posto, na 46.429 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,54 posto, na 6.591 bod, a Nasdaq indeks 0,77 posto, na 21.929 bodova.

Ulagače je ohrabrila vijest da Iran razmatra prijedlog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa od 15 točaka za okončanje rata na Bliskom istoku.

Pad cijena nafte

No, Iran je poručio i da prijedloge smatra pretjeranima, da traži suverenitet nad Hormuškim tjesnacem, kao i da ne kani pregovarati s Washingtonom.

Zbog nejasne situacije, na najvećoj svjetskoj burzi vlada oprez, na što ukazuje ispodprosječni obujam trgovanja. Na američkim je burzama vlasnika jučer zamijenilo 17,07 milijardi dionica, dok je prosječni dnevni obujam u posljednjih 20 dana iznosio 20,7 milijardi.

“Puno je nervoze na tržištu zbog nejasne situacije, a kretanje cijena ponajviše ovisi o medijskim naslovima. Trenutno je prevladao optimizam jer bi američki prijedlog i iranski protuprijedlog mogli predstavljati put prema pregovorim”, kaže Michael James, direktor u tvrtki Rosenblatt Securities.

Pozitivno je na tržište utjecao i pad cijena nafte, što je ponešto ublažilo strahovanja ulagača od jačanja inflacije.

Ne očekuje se smanjenje kamata

No, vrlo je neizvjesno kako će kriza na Bliskom istoku u konačnici utjecati na inflaciju i rast američkog gospodarstva, pa su sasvim splasnule nade da će američka središnja banka ove godine smanjiti kamatne stope.

Prije napada SAD-a i Izraela na Iran, ulagači su očekivali da će Fed ove godine kamate smanjiti u dva navrata za po 0,25 postotnih bodova i to je bila glavna poluga rasta cijena dionica.

No, sada se više uopće ne očekuje smanjenje kamata Feda u ovoj godini.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,42 posto, na 10.106 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,41 posto, na 22.957 bodova, a pariški CAC 1,33 posto, na 7.846 bodova.