Nakon nesigurnog trgovanja, Wall Street porastao

Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi porasli drugi dan zaredom, no trgovalo se nesigurno jer je dvotjedno primirje između SAD-a i Irana već prvog dana narušeno.

Dow Jones indeks ojačao je 0,58 posto, na 48.185 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,62 posto, na 6.824 boda, a Nasdaq 0,83 posto, na 22.822 boda.

Nakon što su dan prije skočili više od 2,5 posto jer je postignut dogovor o primirju između SAD-a i Irana, jučer je euforija splasnula jer je već prvog dana primirje narušeno.

Izrael želi pregovore s Libanonom?

Izrael je u srijedu izvršio dosad najjači udar na Libanon u kojemu je poginulo više od 250 ljudi i poručio da se primirje ne odnosi na Libanon.

Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je, pak, da će američke vojne snage ostati u Zaljevu dok se ne postigne konačni dogovor o miru. A ako ne bude dogovora, mogući su novi udari na Iran.

Osim toga, Hormuški tjesnac i dalje nije otvoren za prolaz tankera, osim izuzetaka koje Iran odobri, pa su cijene nafte ponovno znatno porasle.

Zbog toga su jučer ujutro cijene dionica na azijskim burzama pale, kao i na europskim tržištima.

I na Wall Streetu su u prvom dijelu trgovanja indeksi bili u negativnom području, no kasnije su porasli jer je ulagače ohrabrila poruka iz Izraela da želi što prije započeti mirovne pregovore s Libanonom.

Zbog krize na Bliskom istoku gospodarski su pokazatelji u drugom planu. Jučer objavljena izvješća pokazala su da je u posljednjem lanjskom tromjesečju američko gospodarstvo poraslo sporije nego što se očekivalo, dok je inflacija ostala na povišenim razinama.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,05 posto, na 10.603 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,14 posto, na 23.806 bodova, a pariški CAC 0,22 posto, na 8.245 bodova.