Nada u mirovni sporazum potaknula Wall Street drugi dan zaredom

Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi porasli drugi dan zaredom, što se zahvaljuje nadi ulagača da će SAD i Iran uskoro postići mirovni sporazum, ali i dobrim kvartalnim poslovnim rezultatima kompanija.

Dow Jones indeks ojačao je 0,66 posto, na 48.535 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,18 posto, na 6.967 bodova, a Nasdaq 1,96 posto, na 23.639 bodova.

Ulagače je ohrabrila poruka predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da bi se pregovori o okončanju rata s Iranom mogli nastaviti ovih dana, nakon što je neuspjeh pregovora prošle subote u Islamabadu potaknuo Washington da uvede blokadu iranskih luka.

Nafta ispod 100 dolara po barelu

Dužnosnici Pakistana i Irana također su kazali da bi se američki i iranski predstavnici mogli vratiti na pregovore u Pakistan kasnije ovog tjedna. To je potaknulo nadu ulagača da će tijekom aktualnog dvotjednog primirja biti postignut dogovor o trajnom miru.

A to bi značilo i otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključnog prolaza za izvoz nafte s Bliskog istoka, pa su cijene ‘crnog zlata’ jučer pale duboko ispod razine od 100 dolara po barelu. To je, pak, ublažilo strahovanja ulagača od rasta inflacije i pozitivno utjecalo na tržišta kapitala.

“Mirovni sporazum još nije postignut, no investitori ne žele propustiti oporavak tržišta”, kaže Burns McKinney, portfelj menadžer u tvrtki NFJ Investment Group,

Zahvaljujući jučerašnjem rastu, S&P 500 indeks nadoknadio je sve gubitke od početka napada SAD-a i Izraela na Iran, pa se primaknuo rekordnoj razini, dosegnutoj pred kraj veljače.

Pozitivno je na tržište utjecao i dobar početak sezone objava kvartalnih poslovnih rezultata američkih kompanija i banaka. Jučer su izvješća objavili financijski divovi, kao što su BlackRock, Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo… Većina njih ostvarila je bolje poslovne rezultate nego što su analitičari očekivali.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,25 posto, na 10.609 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,27 posto, na 24.044 boda, a pariški CAC 1,12 posto, na 8.327 bodova.