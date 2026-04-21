Zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca Wall Street skliznuo s rekordnih razina

Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica blago pale, pri čemu su S&P 500 i Nasdaq indeks skliznuli s rekordnih razina, jer su ponovno ojačale napetosti između SAD-a i Irana u Hormuškom tjesnacu.

Dow Jones indeks oslabio je 0,01 posto, na 49.442 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,24 posto, na 7.109 bodova, a Nasdaq 0,26 posto, na 24.404 boda.

U petak su cijene dionica snažno porasle, a cijene nafte oštro pale, nakon što je Iran otvorio Hormuški tjesnac, ključni put za izvoz nafte s Bliskog istoka.

Cijene nafte rasle više od pet posto

No, tijekom vikenda je Iran ponovno zatvorio taj tjesnac, a napetosti su dodatno porasle nakon što su u nedjelju američki marinci zarobili teretni brod koji je plovio pod iranskom zastavom i pokušao probiti američku blokadu.

Zbog toga su jučer ponovno snažno porasle cijene nafte, više od pet posto.

No, tržište nije osjetnije palo jer ulagači vjeruju da će se uskoro ipak postići mirovni sporazum između SAD-a i Irana.

Iranske vlasti poručile su da razmatraju mogućnost nastavka pregovora sa SAD-om u Pakistanu. Međutim, potpredsjednik SAD-a JD Vance, koji je zadužen za pregovore, opovrgnuo je pisanje medija da je već na putu za Pakistan.

U fokusu ulagača su i kvartalni poslovni rezultati kompanija i banaka.

Od oko 50 kompanija i banaka iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile izvješća, njih 87 posto ostvarilo je bolje rezultate nego što su analitičari očekivali.

Stoga se sada procjenjuje da je zarada kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u prvom tromjesečju porasla 14,4 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,55 posto, na 10.609 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,15 posto, na 24.417 bodova, a pariški CAC 1,12 posto, na 8.331 bod.