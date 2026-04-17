Na Wall Streetu novi rekordi, trgovanje oprezno

Na Wall Streetu je u četvrtak S&P 500 dosegnuo novu rekordnu razinu, kao i Nasdaq indeks, no trgovalo se oprezno dok se čekaju nove vijesti s Bliskog istoka i kvartalni poslovni rezultati kompanija.

Dow Jones indeks ojačao je 0,24 posto, na 48.578 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,26 posto, na 7.041 bod, a Nasdaq 0,36 posto, na 24.102 boda.

Podršku tržištu pružile su pozitivne vijesti s Bliskog istoka. Izrael i Libanon dogovorili su desetodnevno primirje, a predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je da je Iran u mirovnim pregovorima ponudio da neće imati nuklearno oružje u više od 20 godina.

SAD i Iran vrlo blizu sporazumu

Trump je, također, izjavio da su SAD i Iran ‘vrlo blizu’ sporazumu te da će razmotriti putovanje u Pakistan ako dođe do potpisivanja sporazuma.

“Tržišta osciliraju na temelju pozitivnih i blago neutralnih naslova o situaciji na Bliskom istoku. U posljednjih mjesec i pol dana trgovanje isključivo ovisi o vijestima o ratu s Iranom”, kaže Chris Zaccarelli, direktor u tvrtki Northlight Asset Management.

U prvim tjednima rata SAD-a i Izraela protiv Irana cijene su dionica na najvećoj svjetskoj burzi oštro pale, no zahvaljujući nadi ulagača u mirovni sporazumu, posljednjih su tjedana burzovni indeksi nadoknadili sve te gubitke, pri čemu su jučer S&P 500 i Nasdaq indeks dosegnuli nove rekordne razine drugi dan zaredom.

U fokusu ulagača su i kvartalni poslovni rezultati kompanija i banaka, a većina ih je objavila boje rezultate nego što su analitičari očekivali.

No, ima i podbačaja, pa je tako, primjerice, cijena dionice brokerske kuće Charles Schwab pala više od 7 posto.

U produženom trgovanju, nakon zatvaranja Wall Streeta, oštro je, oko 8 posto, pala i cijena dionice Netflixa, nakon što je ta kompanija objavila poslovno izvješće.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,29 posto, na 10.589 bodova, a frankfurtski DAX 0,36 posto, na 24.154 boda. Pariški CAC oslabio je, pak, 0,14 posto, na 8.262 boda.