Wall Street: Novi rekordi zahvaljujući proizvođačima čipova, ali trgovanje oprezno

Na Wall Streetu je u ponedjeljak S&P 500 blago porastao na novu rekordnu razinu, kao i Nasdaq indeks, no trgovalo se oprezno uoči objave poslovnih izvješća niza tehnoloških divova i sjednice Feda.

Dow Jones indeks oslabio je 0,13 posto, na 49.168 bodova, dok je S&P 500 ojačao 0,12 posto, na 7.173 boda, a Nasdaq 0,20 posto, na 24.887 bodova.

Novi rekordi S&P 500 i Nasdaq indeksa ponajviše se zahvaljuju rastu cijena dionica proizvođača čipova, jer je nakon snažnih poslovnih rezultata nekoliko njih ponovno zavladao optimizam u vezi razvoja umjetne inteligencije.

Dobro rezultati kompanija

Tako je jučer cijena dionice Nvidije skočila četiri posto, kao i prethodnog trgovinskog dana, pa je tržišna vrijednost tog najvećeg svjetskog proizvođača čipova za umjetnu inteligenciju ponovno premašila 5.000 milijardi dolara.

Ulagači se nadaju da će i poslovni rezultati drugih tehnoloških divova Microsofta, Alphabeta, Amazona, Mete i Applea, koji će kvartalna izvješća objaviti ovoga tjedna, biti snažni.

Od oko 140 kompanija i banaka iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile izvješća, njih otprilike 81 posto ostvarilo je bolje rezultate nego što su analitičari očekivali. Stoga se sada procjenjuje da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u prvom tromjesečju u prosjeku porasle oko 16 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Sjednice središnjih banaka

Ulagači će ovoga tjedna pratiti i sjednice niza središnjih banaka – američkog Feda, europske, japanske i britanske banke. Ne očekuju se promjene kamatnih stopa, no ulagači će pažljivo pratiti poruke središnjih bankara o situaciji u gospodarstvima i komentare o inflaciji.

U fokusu ulagača je i kriza na Bliskom istoku. U petak se činilo da bi se tijekom vikenda mogao održati drugi krug mirovnih pregovora između SAD-a i Irana, no u subotu je predsjednik SAD-a Donald Trump otkazao najavljeno putovanje američkog izaslanstva na pregovore u Pakistan.

Tako po pitanju krize na Bliskom istoku i dalje nema značajnijih promjena. Iran praktično blokira izvoz nafte s Bliskog istoka kroz Hormuški tjesnac, a američka mornarica blokira iranske luke.

Zbog svega toga, na najvećoj svjetskoj burzi jučer se trgovalo oprezno, na što ukazuje ispodprosječni obujam trgovanja. Na američkim je burzama vlasnika jučer zamijenilo oko 15,6 milijardi dionica, dok je prosječni dnevni obujam u posljednjih 20 dana iznosio 18,3 milijarde.

“Tržište se smirilo nakon snažnog rasta cijena dionica posljednjih tjedana i novih rekordnih razina. Ulagači se pitaju jesu li te rekordne razine opravdane ili ne”, kaže Robert Pavlik, portfelj menadžer u tvrtki Dakota Wealth.

Na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,56 posto, na 10.321 bod, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,19 posto, na 24.083 boda, a pariški CAC 0,19 posto, na 8.141 bod.