Polovica Europljana traži novi posao u 2026., ali većina se ne osjeća spremnima za pronalazak istog 

Gotovo polovica Europljana u velikim gospodarstvima kaže da planira tražiti novi posao u 2026., no većina njih se ne osjeća spremnima za pronalazak novog radnog mjesta.

Nova godina donosi nove nade, a siječanj je popularno vrijeme za promjene u karijeri.

Prema novom istraživanju LinkedIna, gotovo polovica Europljana (47 posto) traži novi posao u 2026. godini, no velika većina (77 posto) osjeća se nespremnima pronaći ga. Istodobno, regruteri se suočavaju s brojnim poteškoćama, a većina kaže da je postalo teže pronaći kvalitetne talente.

Kako ljudi diljem Europe gledaju na tržište rada? I u kojim zemljama radnici najaktivnije traže nove prilike?

Prema istraživanju podijeljenim s Euronews Businessom, UK ima najveći udio ljudi koji traže novi posao u novoj godini, u usporedbi sa sedam drugih europskih zemalja. Više od polovice ispitanika u UK-u reklo je da planiraju tražiti novi posao u 2026. godini.

U sedam europskih zemalja koje su sudjelovale u istraživanju- Švedska, Francuska, UK, Njemačka, Italija, Nizozemska i Španjolska, prosječni udio ljudi koji planiraju tražiti novi posao iznosi 47 posto.

Velika Britanija jedina je europska zemlja iznad globalnog prosjeka od 52%, koji se temelji na 14 zemalja.

Podaci s globalne platforme za zapošljavanje Indeed također pokazuju da su oglasi za posao u Ujedinjenom Kraljevstvu i dalje ispod razina prije pandemije i da su najniži među pet najvećih europskih gospodarstava od kraja 2025. To naglašava žestoku konkurenciju na tržištu rada u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Više od polovice ispitanika u Švedskoj također planira tražiti novi posao, a taj je udio blizu te razine u Španjolskoj.

“Tržište rada se brzo razvija, a konkurencija je i dalje jaka“, rekla je Charlotte Davies, stručnjakinja za karijeru na LinkedInu.

Udio ljudi koji traže novi posao u 2026. godini najniži je u Francuskoj. Samo 37% reklo je da planira tražiti novi posao.

Njemačka i Italija nalaze se ispod europskog prosjeka, dok se Nizozemska s njim podudara.

Četiri od pet osoba osjećaju se nespremnima za pronalazak novog posla

Dok gotovo polovica Europljana planira tražiti novi posao u 2026. godini, gotovo četiri od pet osoba kaže da se osjećaju nespremnima za pronalazak novog posla. Taj osjećaj najjači je u Švedskoj, gdje 83 posto njih govori da se osjećaju nespremnima.

Udio je slično visok u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Njemačkoj.

Španjolska ima najniži udio ljudi koji se osjećaju nespremnima za pronalazak novog posla, s 67 posto Italija i Nizozemska nalaze se blizu europskog prosjeka.

Izvor: LinkedIn

Istraživanje također pokazuje da oko dvije trećine regrutera (66 posto) kaže da je u protekloj godini postalo teže pronaći kvalificirane talente.

Istraživanje je provela tvrtka Censuswide, koristeći uzorak od 10.400 ispitanika koji rade puno ili nepuno radno vrijeme. Taj broj uključuje i one koji su nezaposleni, ali trenutno traže posao (u dobi od 18 do 79 godina) u ovih sedam zemalja.

Uloga umjetne inteligencije očito dominira popisom poslova u porastu. Među pet vodećih europskih gospodarstava, dvije od tri najbrže rastuće uloge su inženjer umjetne inteligencije i voditelj odjela za umjetnu inteligenciju. Treća uloga varira ovisno o zemlji: predavači u Ujedinjenom Kraljevstvu, logistički analitičari u Španjolskoj i poslovi povezani sa zdravljem okoliša u drugim zemljama.

Francuska

1. Inženjer umjetne inteligencije

2. Voditelj AI-a

3. Koordinator za okoliš

Njemačka

1. Voditelj AI-a

2. Inženjer umjetne inteligencije

3. Službenik za zdravlje, sigurnost i okoliš

Italija

1. Inženjer umjetne inteligencije

2. Voditelj AI-a

3. Specijalist za zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost

Španjolska

1. Inženjer umjetne inteligencije

2. Voditelj AI-a

3. Logistički analitičar

Ujedinjeno Kraljevstvo

1. Inženjer umjetne inteligencije

2. Voditelj AI-a

3. Predavač