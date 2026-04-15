Polovna Nevera na aukciji dosegnula 1,61 milijun dolara, diler je odbio prodati

Ljubičasta Rimac Nevera iz 2024. godine bila je predmet aukcije, no cijena od 1,61 milijuna dolara koju je postigla nije bila dovoljna da vlasnik na kraju odobri prodaju.

Rimac Nevera iz 2024. godine s oko 5600 prijeđenih kilometara prije par dana našla se na aukciji na portalu Bring a trailer koji provodi aukcije. Iako je licitiranje krenulo od malih iznosa (prva ponuda iznosila je 6.666 dolara), aukcija je organizirana tako da auto neće biti prodan ako ne dosegne određeni iznos (“reserve”) koji nije bio javno objavljen. Zadnja ponuda iznosila je 1,61 milijun dolara, no u praksi to nije bilo dovoljno da dođe do promjene vlasnika.

Kad je bio nov, ovaj automobil je koštao 2,24 milijuna dolara, što znači da je tržište bilo spremno ponuditi 28 posto manje. Doduše, teško je li ponuda od 1,61 milijun dolara postignuta tržišno ili je bilo umjetnog podizanja cijene. Primjerie predzadnja ponuda došla je od ponuditelja koji je otvorio profil na portalu ovog mjeseca i osim (četiri puta) za Neveru nije licitirao za niti jedn drugi automobil. Najveću ponudu dao je korisnik Alpine, koji je zadnju kupovinu obavio prije dva dana kad je dao najbolju ponudu za Ferrari SF90 Stradale.

No, problem s padom vrijednosti nije Rimčev problem, nego problem cijele industrije električnih automobila. Među 140 komentara na stranicama aukcije ima i onih koji zaključuju kako bi nekim skupim markama poput (neelektričnih) Bugattija vrijednost možda čak i porasla u odnosu na početnu cijenu.

Ljubičasta Nevera koja je bila predmet ove aukcije ima broj 69, odnosno 69. je proizvedena od 150 planiranih modela. Opremljena je s četiri električna motora s permanentnim magnetima koji pokreću sva četiri kotača putem četiri neovisna invertera i četiri jednobrzinska mjenjača raspoređena u tri kućišta. Njezina litij-mangan-nikal baterija kapaciteta je 120 kWh. Ukupna snaga ovog modela iznosi 1.914 konjskih snaga i 2.360 Nm okretnog momenta.

Forbes Hrvatska prije dvije godine izvještavao je o još jednoj aukciji Nevere. Tada se navodilo kako se takav novi model prodaje po cijeni od 2,85 milijuna eura, dok je za tadašnji koji je prešao 2912 kilometara nakon 32 licitiranja dosegnuto 1,73 milijuna eura. Nije poznato je li prodaja tada realizirana ili ne.

