Potrošačka udruga tuži Mondelez zbog smanjenja Milka čokoladica

Njemački sud u srijedu bi trebao donijeti odluku o tome je li proizvođač grickalica Mondelez obmanuo potrošače smanjenjem težine Milka čokoladica sa 100 grama na 90 grama, pri čemu je ambalaža ostala gotovo ista.

Očekuje se da će regionalni sud u Bremenu objaviti svoju odluku tri tjedna nakon saslušanja.

Tužbu je podnijela agencija za zaštitu potrošača iz Hamburga, koja optužuje Mondelez za obmanjivanje kupaca, a tvrdi se da je smanjena težina jedva primjetna, jer je nova čokoladica samo jedan milimetar tanja, a dizajn ambalaže gotovo identičan. Ako sud odluči u korist tužitelja, bit će to još jedna slučaj ‘shrinkflacije’, odnosno skrivenog oblika inflacije u kojem proizvođači zadržavaju cijenu proizvoda, ali smanjuju veličinu, težinu ili količinu proizvoda.

Milka je jedan od najpoznatijih europskih brendova čokolade.

Američki proizvođač grickalica Mondelez, koji je vlasnik Milke i ima njemačko sjedište u sjevernom gradu Bremenu, odbacuje tu optužbu. Tvrtka kaže da je težina jasno vidljiva na ambalaži.

