Iako je znatno poskupjela, čokolada koju Hrvati obožavaju povećala je prodaju

Proizvođač poznatih čokoladnih zečića u 2025. je podigao cijene za gotovo 20 posto, no to ga nije spriječilo da ostvari godišnju prodaju od 6,4 milijarde eura, nadmašivši pritom očekivanja analitičara.

Švicarski proizvođač čokolade Lindt & Sprüngli objavio je u utorak da mu je prodaja u 2025. godini organski porasla za 12,4 posto, blago nadmašivši tržišna očekivanja, nakon što je prodajne cijene povećao za 19 posto kako bi na kupce prebacio više troškove kakaa.

Proizvođač poznatih čokoladnih zečića izvijestio je o godišnjoj prodaji od 5,92 milijarde švicarskih franaka (6,36 milijarde eura), u odnosu na 5,90 milijardi franaka koliko su u anketi LSEG-a očekivali analitičari. Obujam prodaje tijekom godine smanjio se za oko šest posto, pokazuju izračuni Zürcher Kantonalbanke, jer su dosad nezabilježena poskupljenja navela dio potrošača da smanji kupnju premium slastica. “Za 2026. i dalje postoje rizici da će obujmi prodaje ostati negativni ili da se rast cijena neće kretati u srednjem jednoznamenkastom rasponu”, naveli su analitičari Zürchera, uz napomenu da je Lindt već proveo većinu planiranih poskupljenja, prenosi Reuters.

Lindt, koji će cjelovite godišnje rezultate objaviti 10. ožujka, najavio je rast operativne profitne marže (EBIT) u donjem dijelu raspona od 20 do 40 baznih bodova za ovu godinu.