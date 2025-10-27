Fenomen Dubai čokolade: Zašto je postala globalni hit i omiljeni desert mnogih?

Dubai i čokolada bile su samo dvije riječi za koje se nikad nije mislilo da će se povezivati početkom 2025. Deset mjeseci kasnije, varijacije ovog slastičarskog proizvoda punjenog pistacijama mogu se vidjeti u gotovo svakom supermarketu diljem svijeta.

Charles Spence, profesor eksperimentalne psihologije na Sveučilištu u Oxfordu istražio je što je to što određene namirnice, uključujući Dubai čokoladu i Bubble Tea, čini toliko privlačnima?

“Mislim da je to dijelom posljedica utjecaja influencera, koji su u zadnje vrijeme jako željni pokazati nam kako jedu novu hranu koju su otkrili negdje u svijetu“, objasnio je Spence, prenosi BBC.

“Ti se trendovi zatim vrlo brzo šire globalno. Moralo je biti riječ o nečemu što izgleda drugačije, što je jedinstveno”, rekao je.

Kada je riječ o Dubai čokoladi, profesor Spence je istaknuo privlačnu kombinaciju zelene boje pistacije i smeđe čokolade.

“Ta prepoznatljiva kombinacija boja, zbog koje svatko tko gleda vašu objavu na Instagramu, zna da imate nešto drugačije.”

Rekao je da je također aktivnost influencera na društvenim mrežama pomoglo popularnosti Aperol Spritza pa čak i oživljavanju rose vina.

“Kad ih probate, ponekad se pitate zašto su toliko popularni i što se događa.”

“Morao sam istražiti i probati malo Dubai čokolade, a ostatak moje pločice još uvijek je na dnu hladnjaka, ali ne mogu je pojesti do kraja”, rekao je.

Profesor Spence rekao je da su trendovi hrane i pića zapravo pokrenuti mlađim generacijama i društvenim mrežama s naznakom egzotike proizvoda.

O tome što bi mogao biti sljedeći veliki trend, rekao je da trenutno nije siguran. “Baš i nisam dio generacije koja prati puls društvenih mreža.”