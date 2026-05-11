Prime bankarstvo Zagrebačke banke – nova dimenzija personaliziranog bankarstva

Zagrebačka banka predstavila je Prime, novi koncept bankarstva koji spaja vrhunsku uslugu i digitalno bankarstvo te dodatno individualizira usluge za klijente sa kompleksnijim financijskim potrebama.

“Naš je cilj ostati banka prvog izbora klijenata u svim potrebama i životnim fazama, a to ostvarujemo fokusiranjem na ono što im zaista treba. Sve izraženija potreba za financijskim savjetovanjem, kao i rast kompleksnosti osobnih financija, zahtijevaju integrirani pristup u kojem objedinjujemo stručnost i znanje Zagrebačke banke i Grupe UniCredit te dostupnost usluga kroz naša digitalna rješenja. Upravo iz takvog pristupa nastalo je Prime bankarstvo, koncept kojim dodatno osnažujemo strateški fokus na razvoj dugoročnih odnosa s klijentima te na podizanje razine personalizacije usluge, uz pružanje pomoći i savjeta u donošenju važnih financijskih odluka“, izjavio je Slaven Rukavina, član Uprave za Maloprodaju u Zagrebačkoj banci.

Prime status aktivira se automatski za definirani Prime segment klijenata, ne iziskuje od klijenata nikakvu aktivnost ni trošak te im podiže razinu usluge kako bi još bolje odgovarala njihovim potrebama. Svaki Prime klijent ima dediciranog Prime bankara koji poznaje ciljeve svojih klijenata, proaktivno im preporuča proizvode i usluge prilagođene njihovim potrebama te zajedno s njima izrađuje dugoročne financijske planove. Prime bankarstvo dostupno je i u mobilnoj aplikaciji m-zabi, u kojoj je uveden poseban Prime dio vidljiv Prime klijentima nakon ažuriranja aplikacije. U njemu Prime klijenti na jednom mjestu imaju kontakt svog Prime bankara s mogućnošću brzog i jednostavnog ugovaranja sastanka, kao i pregled relevantnih usluga i pogodnosti.

“Ovim iskorakom klijentima brže i jednostavnije nudimo rješenja kroz izravnu, proaktivnu podršku i pristup bez čekanja u Prime zonama u poslovnicama, kao i putem Prime dijela m-zabe. Donosimo rješenja za njihove različite potrebe vezana uz štednju i ulaganja, financijsko planiranje te osiguranje imovine”, izjavio je Luka Tomašković, direktor Prodajne mreže u Zagrebačkoj banci.