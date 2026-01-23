Primorac kaže da je sustav fiskalizacije 2.0 stabilan, kritike Benčić su mu nejasne

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac poručio je u petak da je implementacija fiskalizacije 2.0 provedena vrlo uspješno, dok je primjedbe saborske zastupnice Sandre Benčić o (ne)funkcioniranju tog sustava ocijenio kao “nedovoljno potkrijepljene” i nejasne.

Odgovarajući na pitanja novinara nakon sjednice Vlade, Primorac je njene izjave o “kaosu i netransparentnosti” sustava ocijenio kao prilično nestrukturirane i nedovoljno potkrijepljene informacijama s terena.

Istaknuo je da je Porezna uprava s jučerašnjim danom imala više od četiri milijuna fiskaliziranih računa, što je za oko 300.000 više od oko 3,7 milijuna računa izdanih u isto vrijeme lani, tako da i to pokazuje da se ne može govoriti o “kaosu i velikom zastoju u gospodarstvu” koje je Benčić spominjala.

Pritom, u razmjeni računa sudjelovalo je oko 305 tisuća poduzetnika, pa Primorac smatra da je sustav fiskalizacije 2.0 implementiran vrlo uspješno te da sam sustav, iz perspektive Porezne uprave i njenih aplikacija, funkcionira u potpunosti i stabilno.

Još jednom je poručio i da će implementacija novog sustava poduzetnicima, pogotovo nakon početne prilagodbe, donijeti značajno ubrzanje poslovnih procesa i administrativno rasterećenje.

“Pravilnik će uskoro biti objavljen, no po zakonu za njegovo donošenje imamo više od dva mjeseca”

S druge strane, rekao je da su mu nejasna zalaganja Benčić oko dorade zakona, s obzirom da je i ona kao saborska zastupnica zakon podržala.

Odgovorio je i na primjedbe da još nije donesen pravilnik o eRačunu. Rekao je da je zakonom propisano da ministar financija pripadajuće pravilnike treba donijeti u roku od 90 dana od stupanja zakona na snagu.

Stoga ima još više od dva mjeseca za donošenje pravilnika, no Primorac je otkrio da je pravilnik već prošao javno savjetovanje, svi su komentari analizirani i uskoro će biti objavljen. Još jednom je ponovio da pravilnikom neće biti propisano ništa novo što zakon već ne sadrži, već će u njega biti “pretočene” tehničke specifikacije već dostupne svima koji su sustav implementirali.

Primorac je rekao da mu nisu jasne ni konstatacije kako treba hitno zaustaviti kažnjavanja, s obzirom da, tvrdi, kažnjavanja nema, te da Porezna uprava njeguje partnerski odnos s poreznim obveznicima. “Nema apsolutno nikakvog razloga za strah i zabrinutost, niti uvodimo ovaj sustav kako bismo bilo koga kažnjavali i punili državni proračun s kaznama i maltretirali ljude”, poručio je.

Podsjetimo, predsjednica Kluba zastupnika Možemo! Sandra Benčić najavila je u četvrtak da će ta stranka pokrenuti interpelaciju o radu Vlade zbog fiskalizacije 2.0 te zatražila da se ova godina tretira kao testna godina za gospodarstvenike i ne naplaćuju im se kazne jer sustav ne funkcionira.

“Zbog kaosa koji je fiskalizacija 2.0 prouzročila u hrvatskom gospodarstvu s početkom ove godine, odlučili smo pokrenuti interpelaciju o radu Vlade u vezi uvođenja ove nazovi-reforme”, najavila je Benčić.

Istaknula je da su bila dovoljna tek tri tjedna primjene tzv. fiskalizacije 2.0 da se pokaže kako je riječ o još jednom nepripremljenom potezu Vlade koji se pokušava prikazati kao reformski.

“Tražimo i da se istodobno stave izvan snage odredbe o kaznama te da se kazne ne primjenjuju do 1. siječnja 2027., dok traje testno razdoblje, kako bi se izbjeglo da se tvrtke i obrtnici kažnjavaju zbog nečega na što nisu mogli imati utjecaja, jer sustav ne funkcionira”, rekla je, među ostalim, Benčić. Upozorila je i na to da su kazne za one obuhvaćene fiskalizacijom 2.0 enormne, dok Ministarstvo financija, koje je pravilnik trebalo donijeti prije početka primjene, ga još uvijek nije donijelo.

“Ne treba širiti bespotrebnu paniku i histeriju”

Primorac je apelirao na sve koji javno govore o fiskalizaciji 2.0, trenutno ključnom informacijskom projektu u državi, da to čine vrlo odgovorno i da ne šire “bespotrebnu paniku i histeriju”. Između ostalog, kazao je da novi sustav podrazumijeva smanjenje papirologije u poslovanju, što bi trebalo biti važno i Benčić s obzirom da se Možemo! deklarira kao zelena stranka.

No, kazao je i da se dio poreznih obveznika počeo relativno kasno pripremati na novi sustav, pri čemu ih je dio vjerovao obećanjima pojedinih skupina kako će doći i do odgode njegove primjene. Tako je još jednom pozvao i zamolio one koji se još nisu u potpunosti uskladili i prilagodili na novi sustav, da to učine.

Usporedio je i fiskalizaciju 2.0 s fiskalizacijom 1.0, istaknuvši kako u novom sustavu sudjeluje oko 330.000 poreznih obveznika, dok je u fiskalizaciji 1.0 bilo riječ o njih oko 100.000.

“Realno, to se uopće ne bi trebalo zvati fiskalizacija 2.0, to je poseban projekt koji je puno veći od fiskalizacije 1.0. To nije nekakva ‘mala zakrpa’ ili nadogradnja na fiskalizaciju 1.0, nego ‘de facto’ odvojen veliki digitalizacijski iskorak, koji uz tri puta veći broj korisnika podrazumljava i kros-validaciju podataka i računa”, istaknuo je Primorac.

U novom sustavu, pojasnio je, kada račun prolazi kroz validator, on ne može biti niti izdan, niti zaprimljen ako nema sve osnovne elemente. Smatra da je to bolje nego da su porezni obveznici izdavali račune, a da se tek u eventualnom postupku nadzora utvrđivalo da su iz neznanja radili određene propuste.

“Ranije se s čežnjom gledalo prema Estoniji”

Tako je moguće da su poduzetnici korištenjem novog sustava počeli uočavati i pojedine mane njihovog dosadašnjega poslovanja “koje nisu izlazile na površinu”. “Sada se to vidi, sada će porezni obveznici to moći na vrijeme ispraviti i prilagoditi se, digitalizirati sustave i baštiniti doista sve one koristi koje nam digitalizacija donosi”, poručio je Primorac.

Izjavio je i da se ranije s “čežnjom” gledalo prema Estoniji u kojoj je “sve digitalizirano i bez papirologije, a državna uprava učinkovita”, a sada, “kada imamo mogućnost baštiniti te koristi u Hrvatskoj”, javljaju se određene skupine ili pojedinci koji pronalaze različite razloge za kritiku.

Ministar je, između ostalih, zahvalio i računovodstvenim servisima, koji su se iskristalizirali “kao prva pristupna točka poduzetnika prema sustavu fiskalizacije”.

Po njegovim riječima, time su na sebe preuzeli jedan značajan teret i obaveze koje im ni na koji način nisu bile zakonski nametnute, s obzirom da je prilagodba na novi sustav prije svega bila obaveza poreznih obveznika, to jest poduzetnika. Pritom je i pozvao poduzetnike da se oko eventualnih poteškoća u što većoj mjeri obraćaju Poreznoj upravi.