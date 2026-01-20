Ivana Zec o Fiskalizaciji 2.0, problemima koje je stvorila, ali i pozitivnom utjecaju

Direktorica tvrtke UHY in Croatia Ivana Zec koja je ujedno i ovlaštena porezna savjetnica za Forbes Hrvatska komentirala je kako protječe početak primjene Fiskalizacije 2.0. Ističe kako su najveći problemi tehničke prirode.

Primjena Fiskalizacije 2.0 započela je na Novu godinu, a društvene mreže pune su komentara poduzetnika i računovođa koji nisu sasvim zadovoljni načinom na koji protječe. Forbes Hrvatska u studenom je objavio razgovor s direktoricom UHY in Croatia i poreznom savjetnicom Ivanom Zec, a sada smo je zamolili da prokomentira kako primjena fiskalizacija funkcionira u praksi.

Kako je protekao početak Fiskalizacije 2.0? Koji su neki od problema ​i tko je odgovoran za njih?

Kao i svaki početak, i početak uvođenja Fiskalizacije 2.0 prolazi s dosta problema, nedoumica i pitanja. Nakon više od dva tjedna primjene Fiskalizacije 2.0, rekla bih da su ipak najveći problemi tehničke prirode. Što se tiče pripreme računovođa, mislim da je struka napravila svoju stranu posla.

Iako je testiranje bilo moguće već od 1.9.2025. godine, zbog tehničkih problema se nije moglo provoditi te je od 1.1.2026. započela zakonska primjena, a istovremeno i testiranje sustava. Nadalje, trenutno još uvijek nemamo u primjeni Pravilnik o eRačunu.

Što se tiče posrednika, primjerice, svaki ima svoju vizualizaciju eRačuna koja nije ujednačena, a imam informaciju da neki nemaju ni opciju ispisa računa u pdf formi zbog čega je problematično samo knjiženje zaprimljenog eRačuna.

Ipak, bez obzira na sve navedeno, vjerujem da će se uskoro svi procesi posložiti i funkcionirati kako treba na zadovoljstvo svih sudionika u procesu, kako računovođa, tako i IT struke i Porezne uprave.

Koliko su se hrvatske tvrtke pravovremeno pripremile, a koliko to rade u zadnji čas? Koliko vremena su im oduzela nova pravila s naglaskom na KPD oznake?

Mislim da ima različitih slučaja što se tiče spremnosti hrvatskih tvrtki za uvođenje Fiskalizacije 2.0. Međutim, smatram da ipak u većini prevladavaju oni koji su se na vrijeme pripremili. Ako uzmem u obzir neke od klijenata s kojima surađujemo, a koji imaju interno računovodstvo, mislim da su uz našu podršku na vrijeme osvijestili koliko je kvalitetna priprema i edukacija o onome što se uvodi od velike važnosti. Najveći problem je što smo svi to ipak imali u nekakvom, više ili manje, apstraktnom sustavu koji nismo stigli na vrijeme, prije same zakonske primjene, upoznati i koristiti. Zbog toga i imamo situaciju da nam se zakonska obveza isprepliće sa samim testiranjem cijelog sustava.

KPD šifre uzrokovale su dosta pitanja i uglavnom se odluke o tome koju šifru izabrati, prebacuje na računovođe. Nažalost, to nije točno jer je nadležnost u rukama Državnog zavoda za statistiku koji, radi prevelikog broja upita, ne stiže svima odgovoriti na vrijeme.

Koja su moguća neugodna iznenađenja za poduzetnike, u smislu da su nešto možda propustili napraviti, a toga nisu svjesni? Što je s onima koji još nisu odabrali informacijskog posrednika? Koji je krajnji rok do kojeg to moraju napraviti?

Mišljenja sam da su zakonske obveze svakom poduzetniku bile jasno komunicirane od strane zakonodavstva. Problemi na koje trenutno nailazimo u samoj primjeni su uglavnom rezultat nedovoljno definiranog sustava i procesa unutar sustava. Na primjer, od računovođa se očekuje da znaju određene tehničke specifikacije dokumenata i procesa što definitivno nije u njihovoj domeni.

Oni porezni obveznici koji do 31.12.2025. nisu izabrali posrednika su u prekršaju, međutim pitanje je hoće li Porezna uprava to kažnjavati i od kojeg trenutka. Inače, informacija koja je došla od strane Porezne uprave je da se u početku poduzetnike neće kažnjavati za određene propuste vezane za uvođenje Fiskalizacije 2.0.

Koliko je sa strane države rješenje fiskalizacije dobro riješeno? Od računovođa i developera se čuju razne primjedbe od nedostatka tehničke podrške do izostanka provjere XML formata računa pa se fiskaliziraju i netočni.

Pretpostavka je da na svakoj strani koja je uključena u sami proces može biti propusta, međutim iz svega što se do sada događa mislim da prevladavaju tehnički problemi. Ne bih se bavila upiranjem prsta u bilo koga, međutim činjenica je da je testno razdoblje od 1.9.2025. bilo potrebno. Da su se tada rješavali trenutni problemi, u zakonsku primjenu od 1.1.2026. bi svi ušli mirniji i vjerujem da bi većina toga funkcionirala kako treba.

Na koji način je fiskalizacija za sada utjecala na poslovanje?

Uvođenje Fiskalizacije 2.0. je svakako zahtijevalo preslagivanje poslovnih procesa kod gotovo svih poreznih obveznika. Najviše je utjecalo na one manje koji su u dosta slučajeva račune izrađivali u Wordu ili Excelu, koji nisu imali adekvatne računovodstvene programe i slično. Veći poduzetnici su bili spremniji, posebno oni koji su bili još od prije obveznici izdavanja eRačuna.

Pozitivan utjecaj Fiskalizacije 2.0 je činjenica da računovođe zaprimaju račune svojih klijenata u stvarnom vremenu što je bitna promjena u načinu dostave računa,u odnosu kako se radilo prije Fiskalizacije 2.0.

Ipak, usprkos problemima s kojima se trenutno suočavamo, vjerujem da će uvođenje Fiskalizacije 2.0 u konačnici biti pozitivna stvar te da će rezultirati automatizacijom knjiženja i izvještavanja.