Priprema se natječaj za dio autoceste do Dubrovnika, 468 milijuna eura za 20 kilometara

Hrvatske autoceste ponovno pripremaju dva natječaja za gradnju dionice autoceste prema Dubrovniku, nakon što je natječaj iz 2024. godine poništen.

Hrvatske autoceste najavile su u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina dva natječaja za izgradnju autoceste. Prvi, procijenjene vrijednosti 248 milijuna eura plus PDV odnosi se na poddionicu Rudine – Slano, a drugi procijenjene vrijednosti 220 milijuna eura plus PDV na poddionicu Slano – PUO Mravinjac. Dužina prve poddionice iznosi devet, a druge 11,5 kilometara.

U prvom slučaju to je procijenjeni trošak od 27,56 milijuna eura plus PDV po kilometru, a u drugome 19,13 milijuna eura plus PDV po kilometru.

Svi preskupi na ranijem natječaju

Prema priopćenju HAC-a koje je prenijela Hina, to je nastavak aktivnosti na dovršetku autoceste prema Dubrovniku nakon poništenja prethodnog postupka. On je poništen jer su sve pristigle ponude bile skuplje od procijenjene vrijednosti, uključujući najpovoljniju koju je dala indijska tvrtka Afcons. Njihove dvije ponude iznosile su 254,9 milijuna eura plus PDV, no kako su od tada prošle dvije godine, tek treba vidjeti hoće li i njihova ponuda biti manja od traženih 468 milijuna eura plus PDV za oba natječaja.

Poddionica Rudine – Slano započinje u čvoru Rudine sa spojnom cestom prema postojećoj županijskoj cesti. Trasa autoceste potom se nastavlja do čvora Doli, preko kojeg se autocesta, putem brze ceste Ston – Doli, povezuje s mrežom postojećih državnih cesta te osigurava spoj na Pelješki most i pristupne ceste.

Nakon čvora Doli trasa se proteže do čvora Slano, koji predstavlja završetak poddionice i omogućuje spoj na županijsku cestu.

Zahtjevan teren

S obzirom na iznimno zahtjevan teren, na trasi se nalazi veći broj objekata (tunela i vijadukata) od kojih je najznačajniji tunel Katina duljine 1674 metara.

Poddionica Slano – PUO Mravinjac nastavlja se na prethodnu poddionicu neposredno nakon čvora Slano te se proteže do pratećeg uslužnog objekta Mravinjac. Zbog konfiguracije terena i udaljenosti urbanih središta na poddionici nije planirana izgradnja dodatnih čvorova. Predviđen je veći broj objekata među kojima su najznačajniji tunel Crvena greda, duljine 2.419 metara, i tunel Debela ljut, duljine 1.763 metra.

Kako bi autocesta do Dubrovnika bila gotova, potrebno je izgraditi i dio od Metkovića do Pelješca.