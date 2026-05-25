Proglašena najbolja europska zračna luka za 2026.

Proglašeni su dobitnici ovogodišnjih nagrada Routes Europe. Ističući važnost zračnih luka, turističkih vlasti i zrakoplovnih kompanija na kontinentu, ovo priznanje prepoznaje najbolje prakse u razvoju ruta, kao i postignuća u marketingu zračnih luka i destinacija.

Nagrade Routes Europe za 2026. godinu održane su u talijanskom gradu Riminiju, gdje je dodijeljeno ukupno šest nagrada.

Tri nagrade dodijeljene su za izvrsnost zračne luke u marketingu razvoja ruta, dok su dodatna priznanja dodijeljena destinaciji koja je najbolje podržala partnerske zrakoplovne tvrtke i zrakoplovnoj tvrtki koja je bila najuspješnija u razvoju uspješnih i profitabilnih ruta.

Nagrade zračnih luka podijeljene su u kategorije prema broju putnika, uključujući ispod pet milijuna, od pet do 20 milijuna i preko 20 milijuna, prenosi Euronews.

U kategoriji s manje od pet milijuna putnika, zračna luka Firenca proglašena je pobjednikom, dok je međunarodna zračna luka Atena trijumfirala u kategoriji s više od 20 milijuna putnika.

Zračna luka Prag proširuje međunarodnu povezanost

Nakon što je proglašena i najboljom zračnom lukom u kategoriji od pet do 20 milijuna putnika, praška zračna luka prvi je put od strane žirija odabrana za ukupnog pobjednika.

U 2025. godini, najprometnije češko zrakoplovno središte prevezlo je 17,8 milijuna putnika, što je porast od 8,5% u usporedbi s 2024. godinom, pa čak i više od brojki prije pandemije COVID-a.

“Usred značajne konkurencije europskih zračnih luka, obje nagrade predstavljaju značajno postignuće koje izuzetno cijenimo“, rekao je Jiří Vyskoč, izvršni direktor za razvoj zrakoplovnog poslovanja u Zračnoj luci Prag.

Vyskoč je dodao da dugoročna strategija zračne luke, koja se temelji na otvorenoj suradnji s partnerima, uključuje ne samo otvaranje novih odredišta, već i povećanje kapaciteta sjedala i učestalosti letova na postojećim rutama, čime se dugoročno jača dostupnost i konkurentnost naše zračne luke.

Ova priznanja su najnoviji uspjeh za Zračnu luku Prag, koja je također osvojila pobjedu u kategoriji od 10 do 20 milijuna putnika na Routes Worldu 2025. godine.

Zračna luka Prag podržavala je čak 46 novih ruta i 24 nova odredišta u 2025. godini. Čvorište je također primilo 12 novih prijevoznika koji su uspostavili poslovanje. Time se trenutni ukupan broj prijevoznika koji tamo posluju popeo na 89.

Ove godine planirano je i uvođenje novih ruta na duge relacije, uključujući one za Philadelphiju s American Airlinesom i Taipei sa STARLUX Airlinesom, što će biti prva veza tajvanskog prijevoznika s Europom.

Treća uzastopna pobjeda za Jet2

Jet2 osvojio je nagradu za najbolju zrakoplovnu kompaniju, što je treći put zaredom da je ovaj britanski niskotarifni prijevoznik osvojio to priznanje.

Ukupno, Jet2 leti na više od 650 ruta iz 14 baza diljem Ujedinjenog Kraljevstva i do više od 80 odredišta. Njegova najnovija baza, London Gatwick, otvorena je letom za Tenerife u ožujku 2026.

Tijekom svog prvog ljeta poslovanja s Gatwicka, Jet2 ima 29 destinacija diljem Španjolske, Kanarskih otoka, Balearskih otoka, Grčke, Turske, Portugala, Malte, Italije, Hrvatske, Bugarske i Cipra.

Treća najveća britanska aviokompanija također je dodala 37 novih ruta za ovo ljeto u svoju mrežu, uključujući tri nove destinacije: La Palmu u Španjolskoj, Palermo u Italiji i Samos u Grčkoj.

Posljednjeg dana događaja Routes Europe 2026, regija Emilia-Romagna, općina Rimini te međunarodna zračna luka Rimini i San Marino formalno su predali odgovornost za domaćinstvo 2027. godine tvrtki Fraport TAV Antalya Airport u Turskoj.

Nagrade Routes Europe 2026: Pobjednici

Manje od 5 milijuna putnika: Zračna luka Firenca

5-20 milijuna putnika: Praški aerodrom

Više od 20 milijuna putnika: Međunarodna zračna luka u Ateni

Odredište: Turistička zajednica Kanarskih otoka – Promotur

Zrakoplovna tvrtka: Jet2.com

Ukupno: Zračna luka Prag