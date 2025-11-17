Proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda porasle za 4,4 posto

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u trećem tromjesečju ove godine su porasle za 4,4 posto u odnosu na isto razdoblje lani, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Cijene biljnih proizvoda više su za tri posto, a cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda za 7,5 posto.

U skupini proizvoda koji imaju najveći udio u biljnoj proizvodnji u usporedbi s istim tromjesečjem 2024. porasle su cijene vina, za 15,1 posto, voća, za 7,1 posto, i industrijskog bilja, za 5,1 posto, dok su blago pale cijene povrća, za 0,5 posto. Cijena žitarica ostale su nepromijenjene.

U skupini proizvoda koji imaju najveći udio u stočarstvu u usporedbi s istim tromjesečjem 2024. najviše su porasle cijene goveda, za 25 posto, cijene mlijeka, za 4,8 posto, i cijene peradi, za 1,7 posto, dok su pale cijene svinja, za 8,4 posto.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u trećem tromjesečju ove godine u usporedbi s istim tromjesečjem 2024. porasle su za 1,6 posto, na što je najviše utjecao porast cijena sredstava za zaštitu bilja, gnojiva te sjemena i sadnog materijala.

Tako su cijene sredstava za zaštitu bilja porasle za 3,6 posto, gnojiva za 2,9 posto i sadnog materijala za 1,9 posto. Porasle su i cijene veterinarskih usluga, za 10,8 posto.

Istodobno su cijena energije pale za 4,9 posto, a stočne hrane, za 0,4 posto.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se