Bliži se skijaška sezona. Ovo su cijene najpovoljnijih skijališta u Europi

Kako se bliži skijaška sezona, mnogi turisti računaju koliko će ih ove godine koštati skijanje u Europi.

U Italiji će cijena skijaških karata za odredišta poput Dolomita i Apenina porasti za 40 posto u usporedbi s 2021., što je Nacionalna agencija za zaštitu potrošača osudila kao potpuno neopravdanim.

Studija provedena ranije ove godine otkrila je da su ukupni troškovi skijanja u Europi porasli za 34,8 posto od 2015. godine.

Je li još uvijek moguće otići na skijanje u Europi s ograničenim budžetom? Odgovor je da, samo trebate potražiti malo dalje od klasičnih odmarališta u Italiji i Švicarskoj.

Bugarska se često nalazi na vrhu ljestvica najjeftinijih skijaških odmora u Europi, dijelom zahvaljujući pristupačnim skijaškim kartama, prenosi Euronews.

Borovets se nalazi visoko u planinama Rila, na jugozapadu Bugarske. Ima 58 kilometara staza, što je manje od mnogih europskih skijališta, ali njegov položaj znači da gotovo cijelu sezonu ima zajamčen snijeg.

Skijalište naplaćuje oko 52 eura dnevno, s popustima tijekom studenog i prosinca.

Sezonska skijaška karta za odrasle košta 1020 eura, ali ako imate više od 75 godina, možete cijelu sezonu koristiti skijaške staze Borovetsa za samo 54 eura.

Slično tome, Bansko u Nacionalnom parku Pirin omogućuje turistima da potroše oko trećinu onoga što bi mogli u nekim švicarskim odmaralištima.

Do kraja studenog sezonska karta za odrasle košta 869 eura ili 51 euro za osobe starije od 75 godina. Cijena za ostatak sezone i jednodnevne karte još nije objavljena, ali prošle godine dnevna karta za odrasle koštala je oko 56 eura.

Smještaj oko oba odmarališta također je cijenjen, s privatnim najmom već od 30 eura po noćenju i hotelima s četiri zvjezdice od 50 eura.

Oba odmarališta nude zajednički prijevoz autobusom s aerodroma u Sofiji, što smanjuje troškove.

Avantura u Gruziji

Skijališta u Gruziji još su jedna povoljna opcija, s dodatnom prednošću velike količine snijega. Gruzijske padine imaju prednost što su prilično visoke. Odmarališta Gudauri i Tetnuldi protežu se od 2000 do preko 3000 metara nadmorske visine.

Zbog toga je to i jedno od ekološki najprihvatljivijih skijališta u Europi, jer odmarališta ne moraju koristiti umjetni snijeg.

Za Petra Majera, voditelja tima u školi skijanja Vagabond Adventures u Gudauriju, Gruzija također nudi dašak avanture kakav jednostavno nećete dobiti u uglađenim odmaralištima i bajkovitim selima Alpa.

Gudauri je najveće skijalište u Gruziji, koje nudi najviše sadržaja i škole skijanja na engleskom jeziku, poput Vagabond Adventures. Do njega se može doći za dva sata od međunarodne zračne luke Tbilisi.

Skijaške karte koštaju oko 25 eura po danu, a najbolja ponuda je sezonska karta koja vam omogućuje neograničen pristup svim skijalištima u Gruziji za oko 200 eura. Najam u prosjeku košta 22 eura za puni set opreme po danu.

A nakon uzbudljivog dana na skijaškim stazama, možete se okrijepiti gruzijskim izvrsnim i pristupačnim jelima – khinkali okruglicama i kruhom sa sirom – khachapurijem.

Pristupačno skijanje u Andori

Andora nije nova skijaška destinacija, ali njezine padine u Pirinejima zadržale su svoj opušteni karakter, ali i cijene.

Skijališko odmaralište Pal-Arinsal ima 63 kilometra staza dostupnih za oko 52 eura dnevno. Početnici i skijaši srednjeg nivoa mogu pronaći mnoštvo prikladnih staza. Napredniji mogu pronaći staze na nadmorskoj visini preko 2500 metara.

Sezonska Nord Pass propusnica od 750 eura omogućuje neograničen pristup skijalištu Pal Arinsal i Ordino Arcalís, ukupno 90 kilometara staza.

Za 970 eura skijaši mogu kupiti Andorra Pass, koji uključuje i područje Grandvalire. Ovo je najveće skijalište u Pirinejima, sa 140 staza svih razina dugih 215 kilometara, koje dosežu do 2600 metara nadmorske visine.

Tu su i snowparkovi, rute izvan ucrtanih staza i planinarski krugovi. Dnevna karta za odrasle košta oko 61 euro.

Grandvalira je nekoliko puta osvojila nagradu za najbolje skijalište u Andori na World Ski Awards, 2023., 2022., 2020. i 2015. godine.