Prosječna plaća za prosinac 1.494 eura, realno viša za 6,3 posto

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj iznosila je za prosinac prošle godine 1.494 eura, što je na godišnjoj razini nominalno više za 9,8, a realno za 6,3 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u utorak.

U odnosu na plaću za studeni 2025. godine, prosječna neto plaća za prosinac bila je nominalno manja za 0,3 posto, a realno viša za 0,1 posto.

Najviša prosječna mjesečna neto plaća isplaćena je u djelatnosti proizvodnje koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 2.835 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, 942 eura.

Prema izvješću DZS-a, medijalna neto plaća za prosinac 2025. iznosila je 1.280 eura, što znači da je polovina zaposlenih imala manje, a polovina više od toga iznosa. U odnosu na studeni prošle godine, medijalna plaća u prosincu bila je viša za 0,2 posto, a za 10,7 posto u odnosu na 12. mjesec prethodne godine.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prosinac iznosila je 2.087 eura, što je u odnosu na studeni 2025. nominalno manje za 0,3 posto, a realno više za 0,1 posto.

Na godišnjoj je razini prosječna bruto plaća nominalno bila viša za 11,2 posto, a realno za 7,6 posto.

Kao i kod neto plaća, najviša prosječna mjesečna bruto plaća za prosinac 2025. bila je u proizvodnji koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, 4.321 euro, a najniža u proizvodnji odjeće, 1.238 eura.

Prosječna neto plaća u 2025. godini 1.449 eura, realno viša za šest posto

U razdoblju od siječnja do prosinca 2025., dakle za cijelu prošlu godinu, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama iznosila je 1.449 eura, što je u odnosu na 2024. nominalno više za 9,9, a realno za šest posto.

Istovremeno je prosječna mjesečna bruto plaća iznosila 2.016 eura, što je u odnosu na godinu ranije nominalno više za 10,7 a realno za 6,8 posto.

U prosincu 2025. bio je prosječno 181 plaćeni sat, što je u odnosu na studeni prošle godine više za 14,6 posto.

Najveći broj plaćenih sati bio je u vodenom prijevozu (193), a najmanji u djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (171).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za prosinac 2025. iznosila je 8,04 eura, što je u odnosu na studeni iste godine manje za 12,3 posto, a u odnosu na prosinac 2024. više za 5,2 posto, podaci su DZS-a.