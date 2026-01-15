Peta najmnogoljudnija zemlja prva će koristiti Trumpovu kriptovalutu za međunarodna plaćanja

Jedna od najvećih azijskih država potpisala je sporazum s tvrtkom povezanom s World Liberty Financialom, kako bi integrirala stablecoin USD1 u reguliranu strukturu svojih digitalnih plaćanja.

Pakistan je u srijedu objavio da je potpisao sporazum s tvrtkom povezanom s World Liberty Financialom, glavnim kripto-poslovanjem obitelji američkog predsjednika Donalda Trumpa, kako bi istražili mogućnost korištenja World Libertyjeva stablecoina za prekogranična plaćanja, izvjestio je Reuters.

Pakistanska regulatorna agencija za virtualnu imovinu priopćila je da memorandum o razumijevanju sa SC Financial Technologiesom, malo poznatom tvrtkom koju je opisala kao “povezano društvo” World Libertyja, omogućuje “dijalog i tehničko razumijevanje novih arhitektura digitalnih plaćanja”. Ta objava predstavlja jedno od prvih javno najavljenih partnerstava između World Libertyja, kriptofinancijske platforme pokrenute u rujnu 2024., i neke suverene države. Ujedno dolazi u trenutku zatopljavanja odnosa između Pakistana i Sjedinjenih Američkih Država.

Objava nakon ključnog sastanka

Prema sporazumu, SC Financial Technologies surađivat će s pakistanskom središnjom bankom na integraciji stablecoina USD1 u reguliranu strukturu digitalnih plaćanja, čime bi se tom tokenu omogućilo djelovanje uz postojeću infrastrukturu pakistanske digitalne valute, rekao je izvor uključen u dogovor. Objavi memoranduma prethodio je posjet Pakistanu Zacha Witkoffa, sina američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa te suosnivača i izvršnog direktora World Libertyja.

Zach Witkoff ujedno je i izvršni direktor SC Financial Technologiesa. Tvrtka, registrirana u saveznoj državi Delaware, zajedno s World Libertyjem suvlasnik je brenda stablecoina USD1, prema dokumentaciji o rezervama tog stablecoina iz srpnja 2025.

Witkoff se, kako stoji u priopćenju, sastao s “višim pakistanskim dužnosnicima” kako bi razgovarali o digitalnoj infrastrukturi plaćanja, prekograničnim namirama i procesima deviznog poslovanja.

Usvajanje novih financijskih modela

“Naš je cilj ostati ispred krivulje surađujući s vjerodostojnim globalnim partnerima, razumijevajući nove financijske modele i osiguravajući da su inovacije, kada se razmatraju, usklađene s regulativom, stabilnošću i nacionalnim interesom”, izjavio je ministar financija Muhammad Aurangzeb.

Stablecoinima, digitalnim tokenima koji su obično vezani uz američki dolar, posljednjih je godina snažno porasla vrijednost. Pod Trumpovom administracijom Sjedinjene Države uvele su savezna pravila koja se uvelike smatraju povoljnima za sektor, a zemlje diljem svijeta počinju razmatrati potencijalnu ulogu stablecoina u platnim i financijskim sustavima.

Pakistan posljednjih godina istražuje projekte digitalnih valuta u nastojanju da smanji upotrebu gotovine i poboljša prekogranična plaćanja, poput doznaka iz inozemstva, koje su ključan izvor deviza. Guverner središnje banke rekao je u srpnju da se priprema pokretanje pilot-projekta digitalne valute te da se dovršava zakonodavstvo za regulaciju virtualne imovine.