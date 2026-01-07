Morgan Stanley podnio zahtjev za pokretanje Bitcoin i Solana ETF-ova. Kripto poželjan i bankama?

Američka investicijska banka Morgan Stanley ulazi u kripto vode nakon što je u utorak podnijela zahtjev za pokretanje ETF-ova vezanih uz Bitcoin i Solanu. Taj potez signalizira da se velike američke banke više ne drže po strani.

Morgan Stanley planira lansirati ETF-ove čija će se vrijednost vezati uz cijenu Bitcoina i Solane, prve i šeste kriptoimovine po veličini prema tržišnoj kapitalizaciji, navodi se u obrascu S-1 koji je banka predala američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC) – navodi Euronews.

Ovo je prvi put da je jedna od deset najvećih američkih banaka po ukupnoj imovini službeno krenula u ponudu kripto ETF-ova.

Što je ETF i tko ih je do sada pokretao?

Fond kojim se trguje na burzi (ETF) predstavlja košaricu imovine kojom se trguje na burzi poput dionice, omogućujući ulagačima jednostavnu izloženost indeksu, sektoru ili robi bez izravnog posjedovanja te imovine.

Mnogi ulagači preferiraju izloženost kriptovalutama putem ETF-ova jer su niskih troškova i praktični. Također mogu ponuditi veću likvidnost, uz istodobno uklanjanje regulatornih i logističkih komplikacija povezanih s izravnim držanjem i čuvanjem temeljne imovine.

Međutim, u dvije godine otkako je SEC odobrio prvi Bitcoin ETF izlistan u SAD-u, te su proizvode uglavnom lansirali upravitelji imovinom, a ne banke.

BlackRock, najveći svjetski upravitelj imovinom, izjavio je prošlog prosinca da je njegova ponuda Bitcoin ETF-ova postala najveći izvor prihoda kompanije, s ulaganjima koja se približavaju iznosu od 100 milijardi dolara (85 mlrd eura) te generiraju više od 245 milijuna dolara (210 mil. eura) godišnjih naknada.

Američke banke, koje su do sada uglavnom djelovale kao skrbnici sredstava klijenata, čini se spremnima i željnima evoluirati u pružatelje kripto usluga tijekom 2026. godine.

Regulatorni poticaj pod Trumpom

Aktualna američka administracija pokazala je izrazitu naklonjenost industriji kriptoimovine. Obitelj predsjednika Donalda Trumpa pokrenula je kripto platformu World Liberty Financial samo 50 dana prije predsjedničkih izbora 2024. godine.

Kompanijom upravljaju Trumpova dva najstarija sina, Donald Jr. i Eric Trump, a zajedno s drugom tvrtkom, Trump Media and Technology Group, proširila je osobne kripto pothvate američkog predsjednika.

Paralelno s tim privatnim interesima, aktualna američka administracija pokrenula je snažan regulatorni poticaj kojim potiče Wall Street da u potpunosti prihvati kriptoimovinu.

U srpnju 2025. Trump je potpisao zakon Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act (GENIUS Act), kojim je uspostavljen sveobuhvatan regulatorni okvir za stablecoine. Riječ je o kriptoimovini osmišljenoj kako bi zadržala stabilnu vrijednost vezivanjem za imovinu iz stvarnog svijeta, najčešće fiat valutu poput američkog dolara.

Istog mjeseca u američkom Kongresu usvojen je i zakon Crypto Legal Accountability, Registration and Transparency for Investors Act (CLARITY Act), koji se sada nalazi u proceduri u Senatu te se očekuje da će biti izglasan 15. siječnja 2026. godine.

CLARITY Act predstavlja prekretnicu u zakonodavstvu, čiji je cilj okončati dugogodišnje razdoblje takozvane „regulacije putem provedbe“, koje je godinama opterećivalo američke kripto tvrtke.

U rujnu 2025. SEC je također izmijenio pravila uvrštavanja novih robnih ETF-ova, uključujući one vezane uz kriptoimovinu, čime je otvorio put tvrtkama da na tržište uvedu veći broj financijskih proizvoda.

Ta je promjena potaknula Morgan Stanley da u listopadu 2025. proširi pristup klijenata kripto ulaganjima, a sada je banka i službeno podnijela zahtjev SEC-u za izravnu ponudu kripto ETF-ova.

Početkom 2026. i Bank of America počela je svojim savjetnicima za upravljanje imovinom dopuštati preporučivanje kripto ulaganja u portfeljima klijenata, što je još jedan znak sve šireg prihvaćanja kriptoimovine među najvećim američkim bankama.

Što to znači za Europsku uniju?

Ovaj razvoj događaja u američkom bankarskom sektoru i kripto industriji nije značajan samo za Wall Street, već ima i izravne implikacije za europske ulagače.

ETF-ovi uvršteni u SAD-u obično nisu dostupni malim ulagačima u Europi jer ne ispunjavaju zahtjeve EU-a prema režimu UCITS (Poduzetništvo za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire).

Morgan Stanley od ulaska na europsko ETF tržište 2023. godine kontinuirano širi svoju prisutnost te gradi infrastrukturu potrebnu za lansiranje verzija tih fondova usklađenih s pravilima EU-a.

Iako Europa još nije dobila spot kripto ETF usklađen s UCITS-om, velike platforme poput Coinbasea, jedne od najvećih svjetskih burzi kriptoimovine, surađuju s financijskim institucijama, uključujući Morgan Stanley, kako bi ove godine omogućile trgovanje kripto ETF-ovima u Europi.

Cilj je usklađivanje ne samo s UCITS pravilima, već i s europskom regulativom Markets in Crypto-Assets (MiCA), koja zahtijeva da tvrtke posjeduju licencu pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom (CASP).

Iskorak Morgan Stanleyja pokazuje da kripto za Wall Street više nije reputacijski rizik koji treba izbjegavati, već izvor prihoda koji si više ne mogu priuštiti ignorirati.