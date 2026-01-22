Raste minimalna plaća u susjedstvu, a imaju i obvezni regres i božićnicu

Slovenija je podigla minimalnu plaću na 1000 eura neto, što je porast od 15 posto u odnosu na 2025. godinu. Rastu plaća prethodili su pregovori ministara u kojima su se isticali rast troškova kao argument za povećanje te negativan utjecaj na tvrtke i efekt kompresije plaća. Slovenci imaju i obvezni regres i božićnicu.

Predstavnici koalicije u Sloveniji na sastanku održanom u utorak kod predsjednika vlade Roberta Goloba dogovorili da se minimalna plaća u toj državi ove godine poveća s 870 na 1.000 eura neto. To u Sloveniji odgovara iznosu od otprilike 1500 eura bruto.

Kako navodi Forbes Slovenija, ministar financija Klemen Boštjančič prvo se protivio prijedlogu ministra rada Luke Meseca zbog znatnog utjecaja na proračunske rashode. U važećem proračunu za 2026. godinu Ministarstvo financija Slovenije je predvidjelo je samo usklađivanje s prošlogodišnjom inflacijom od 2,7 posto, dok se sada očekuje 16-postotno povećanje bruto minimalne plaće. (Neto plaća više je 15 posto.)

Ministarstvo je upozoravalo i na problem kompresije plaća (manje razlike u plaćama između zaposlenika s različitim razinama iskustva ili vještina, što loše utječe na motivaciju, op. FH.).

Na kraju su se svi prisutni navodno složili s povećanjem na tisuću eura neto. Službeno bi ministar Mesec odluku trebao objaviti do kraja tjedna.

Kako je tekao postupak

Nakon što je dobiven novi izračun minimalnih životnih troškova, ministar Mesec je već krajem prošle godine najavio da će socijalnim partnerima predložiti povećanje minimalne plaće s postojećih 870 eura na najmanje tisuću eura neto. To je otprilike u sredini mogućeg raspona koji, s obzirom na novu vrijednost minimalnih troškova, iznosi između 949 i 1.107 eura, budući da minimalna plaća mora biti najmanje 20 i najviše 40 posto iznad izračunatih minimalnih životnih troškova.

Sindikati su prijedlog podržali, ali bi željeli još višu minimalnu plaću, dok su se poslodavci protivili svakom povećanju koje prelazi stopu inflacije. Kritični su i ekonomisti. Povećanje minimalne plaće bez istodobnog rasta produktivnosti dugoročno nije održivo, jer se prelijeva u rast svih plaća, poduzećima smanjuje sredstva za ulaganja i time koči budući rast dodane vrijednosti, izjavila je za Forbes Slovenija redovita profesorica Ekonomskog fakulteta u Ljubljani Polona Domadenik Muren, potkrijepivši svoje tvrdnje podacima koji razotkrivaju velike strukturne izazove slovenskog gospodarstva.

Mesec je prošlog petka najavio da će se ovaj tjedan dodatno usklađivati sa socijalnim partnerima i s koalicijom, primjerice s ministrom financija, koji se protivio tako velikom povećanju. No ministar rada je već tada snažno naglasio da je “odluka o visini minimalne plaće odluka ministra rada”. Kako se čini, njegova je na kraju i prevladala.

Kakve su minimalne plaće u Hrvatskoj?

Osim što svi zaposleni u Sloveniji moraju imati plaću od najmanje 1000 eura neto, obvezno moraju dobiti i regres od najmanje 1500 eura te božićnicu od najmanje 750 eura. Na regres i božićnicu ne primjenjuju se porezi, a zbog rasta plaća, iznosi su veći nego prošle godine.

Minimalna plaća u Hrvatskoj u 2026. godini iznosi 1050 eura, no u bruto 1 iznosu. Neto iznos na osnovu tog bruta varira ovisno o prirezu i olakšicama, no ovisno o tome, kreće se od 799 do 858 eura. Regres i božićnica u Hrvatskoj nisu obvezni.