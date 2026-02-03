Qelo ima sve veće prihode, misle da nagla ekspanzija električnih auta nije nerealna

U Hrvatskoj je krajem 2025. godine bilo 12.500 električnih automobila, a Qelo ih sljedeće godine očekuje 40.000. Prihodi su im rasli s 203.000 u 2024. na 554.000 eura u 2025. godini. Širenjem mreže punjača pripremaju se za daljnji rast tržišta.

Hrvatska tvrtka Qelo koja upravlja punionicama za električne automobile i pruža uslugu punjenja na svojim i punionicama partnera, predstavila je preliminarne godišnje rezultate poslovanja koji potvrđuju nastavak rasta i ubrzanog skaliranja poslovanja.

Predsjednik Uprave Qela Predrag Šeatović istaknuo je kako je u Hrvatskoj krajem 2024. godine bilo oko 10.000 registriranih električnih automobila, dok je prošle godine taj broj iznosio oko 12.500. Tom rastu pomogle su i subvencije, iako one znaju i negativno djelovati na tržište jer ljudi znaju ne kupovati električne aute čekajući da vide hoće li ih biti. U tijeku je priprema subvencija vrijednih 45 milijuna eura za leasing kompanije i rent a car, pa je za pretpostaviti da će i to djelovati pozitivno na daljnji rast broja.

Od tuđih punjača 60 posto prihoda

Qelo svoj poslovni model temelji na prognozama europskih statistika prema kojima bi već 2027. godine na hrvatskim cestama moglo biti 40 tisuća, a 2030. godine čak 200 tisuća e-vozila.

Rast treba pratiti odgovarajuća infrastruktura, za koju iz Qela kažu kako bi u Hrvatskoj trebala biti dovoljno brojna do najkasnije 2028. godine da ljudi više ne bi trebali imati problem gdje napuniti automobil. Qelo od svoje mreže punionica trenutačno ostvaruje oko 60 posto prihoda, dok preostalih oko 40 zahvaljujući korištenju Qelo kartica na punjačima drugih pružatelja usluga punjenja. Navedena kartica maksimalno pojednostavljuje punjenje i plaćanje jer se temelji na jednom mjesečnom računu. Koriste je privatni i poslovni korisnici poput GLS-a, PBZ-a, Spana i drugih tvrtki koje imaju flote električnih vozila.

Broj Qelovih punjača stalno se povećava, pa su istaknuli kako su nedavno ušli i u zagrebaki Z centar, dok su dvije lokacije u Rijeci pred potpisom. Postepeno idu i prema jugu gdje su za sada lošije zastupljeni. Navode i kako imaju dovoljno opreme kako bi vrlo brzo reagirali u slučaju eventualnih kvarova na svojim punjačima. Ove godine planiraju povećati prisutnost širenjem na još 20 lokacija s 90 novih priključaka, uz ulaganje od 7,3 milijuna eura. Za 2027. godinu planira se dodatnih 100 ultra-brzih priključaka na 22 lokacije, uz ukupna ulaganja od 8,3 milijuna eura. Ovaj plan ključni je dio strategije Qela za daljnje jačanje infrastrukture i poticanje rasta elektromobilnosti u Hrvatskoj.

IPO? Još daleko

Qelo je u 2025. godini ostvario 554.000 eura prihoda, dok su godinu ranije oni iznosili 203.000 eura. U ovoj godini planiraju oko milijun eura prihoda, dok će im EBIDTA još uvijek biti negativna. Ona bi mogla doći na nulu do 2027. godine ili 2028. godine, no trenutačno im je najvažniji rast. Planiraju i moguće širenje na Sloveniju, Srbiju i Rumunjsku čija tržišta analiziraju.

Na upit o izlasku u IPO Šaetović kaže da je još rano za razgovor o tome. Procjenjuje da je za njega potrebno imati 50 do 100 milijuna eura prihoda i 10-ak milijuna EBITDA-e.

Potrebe vozača za punionicama su velike, a nagla ekspanzija nije nerealna, pogotovo u sezoni u kojoj dolaze vozači iz država u kojima je više električnih automobila nego u Hrvatskoj koja je po tom kriteriju na začelju EU. Broj električnih automobila u Hrvatskoj iznosi 0,6 do 0,7 posto ukupnog voznog parka, dok u EU on u prosjeku premašuje četiri posto. Kad su u pitanju novi modeli, broj novoprodanih električnih od 1. do 11. mjeseca 2024. godine u EU iznosio je u prosjeku 17,4 posto.

HEP mora osigurati infrastrukturu

Za pet do 10 godina očekuju kako će lokacije s po 50 do 60 priključaka biti dostupni na svakih 60 kilometara, no bitnu ulogu tu bi trebali imati HEP i država koji moraju osigurati novu infrastrukturu koja će to moći podržati.

Tržišna kapitalizacija Qela u seed rundi iznosila je pet milijuna eura, a prosječna evaluacija kroz transakcije prodaje vlasničkih udjela u razdoblju 2022.–2024. iznosila je 12 milijuna eura. Do danas je prodano ukupno 22 posto vlasničkih udjela, dok suosnivači zadržavaju preostalih 78 posto. U drugom tromjesečju 2025. godine izdane su korporativne obveznice u iznosu od 3,04 milijuna eura, čime je osigurano financiranje daljnjeg razvoja poslovanja. Tržišna kapitalizacija Qela trenutačno se procjenjuje na 30 milijuna eura.

„Nalazimo se u fazi ubrzanog širenja i izgradnje dugoročno održive energetske infrastrukture. Uz postojeće financiranje, u tijeku su razgovori s institucionalnim investitorima i investicijskim bankama o sljedećem krugu ulaganja, čija će sredstva biti usmjerena na daljnje širenje mreže ultra-brzih punionica i ubrzanje puta prema pozitivnoj EBITDA-i“, izjavio je Tomislav Ivanetić, direktor razvoja poslovanja Qela.