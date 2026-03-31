Qelo otvara novi investicijski krug prodajom 10% vlasništva, cilj je prikupiti tri milijuna eura

Forbes Hrvatska 31. ožu 2026. 09:53
Foto: Qelo

31. ožu 2026. 09:53

Qelo, hrvatski pružatelj usluga elektro mobilnosti s već razvijenom mrežom punionica za električna vozila i inovativnim sustavom energetskog roaminga, otvara priliku za ulaganje u 10 posto vlasništva kompanije. Investicija je namijenjena građanima, poduzetnicima i institucionalnim ulagačima – kako postojećim korisnicima Qelo usluga i imateljima obveznica, tako i svima koji žele sudjelovati u razvoju tržišta elektromobilnosti u Hrvatskoj.

Riječ je o ulaganju u infrastrukturu koja predstavlja jednu od ključnih okosnica energetske tranzicije. Cilj je kroz prodaju 10% vlasničkog udjela prikupiti 3 milijuna eura kroz prodaju 1.000 udjela, pojedinačne vrijednosti 3.000 eura.

Model ulaganja temelji se na namjenskom društvu (SPV – Special Purpose Vehicle), putem kojeg investitori stječu udio u tvrtki enasolAuto, vlasniku QELO brenda. Ovaj model odabran je zbog jednostavnosti i transparentnosti za ulagače, a već se pokazao vrlo uspješnim u prethodnoj takvoj prodaji.

Prikupljena sredstva bit će usmjerena na daljnje jačanje poslovnih kapaciteta i ubrzanje razvoja Qelo infrastrukture. Mreža trenutno obuhvaća 24 lokacije s 92 mjesta za punjenje, a do kraja godine planira se udvostručenje kapaciteta – instalacija dodatnih 90 ultra-brzih (UFC) priključaka na više od 20 novih lokacija diljem Hrvatske. Snažan rast priprema se i za 2027. godinu.

Qelo već danas koristi više od trećine svih registriranih vozača električnih vozila u Hrvatskoj. Njihova kartica predstavlja sveobuhvatno rješenje na tržištu jer omogućuje naplatu svih punjenja putem jednog mjesečnog računa, bez potrebe za korištenjem više aplikacija.

“Uspješnost Qelo kartice potvrđuje i činjenica da smo tijekom prošle godine više od trećine ukupnih prihoda ostvarili upravo kroz roaming usluge na infrastrukturi drugih operatora, u Hrvatskoj i inozemstvu“, rekao je Tomislav Ivanetić, član uprave za razvoj poslovanja.

Iako električna vozila trenutno čine manje od jedan posto ukupnog voznog parka u Hrvatskoj, tržište je pred snažnim rastom. Procjene pokazuju da bi se broj električnih vozila s današnjih 12.500 mogao povećati za više od osam puta do 2030. godine.

Temeljem vrijednosti prvih 60 ultra-brzih priključaka Qelo je procijenjen na 30 milijuna eura. Nakon planirane izgradnje gotovo 200 novih priključaka, ukupna vrijednost Qelo infrastrukture mogla bi premašiti 100 milijuna eura. Usporedive tvrtke u Europskoj uniji, nakon dostizanja slične razine razvijenosti mreže, postižu valuacije od 400 do 500 milijuna eura.

“Ulaganje u Qelo sada predstavlja nizak rizik jer se temelji na postojećoj infrastrukturi, jasno definiranoj strategiji razvoja i rastućoj bazi korisnika. Uz to, iza nas je uspješno iskustvo financiranja kroz javnu ponudu korporativnih obveznica, što dodatno potvrđuje sposobnost skaliranja poslovanja“, pojasnio je Predrag Šeatović, predsjednik uprave.

