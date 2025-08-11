Cleveland Clinic je objavio da je Radiochirurgia Zagreb postala prva članica programa Cleveland Clinic Connected u Europi.

“Radiochirurgia Zagreb postala je prva europska članica programa Cleveland Clinic Connected, nakon detaljne i kompleksne provjere standarda sigurnosti, kvalitete i iskustva pacijenata u bolnici”, stoji u objavi na službenim stranicama Cleveland Clinic.

U službenom priopćenju za javnost koje su iz Cleveland Clinic danas objavili na svojim službenim stranicama i u najvećim svjetskim medijima, ističu da je “Radiochirurgia Zagreb vodeća specijalna bolnica u Hrvatskoj za rano otkrivanje i liječenje raka, koja koristi neke od najnaprednijih tehnologija u borbi protiv zloćudnih bolesti. Tijekom posljednjih sedam godina, bolnica je liječila više od 10.000 pacijenata i obradila više od 90.000 slučajeva, s posebnim fokusom na rak pluća, jetre i prostate, čime je ojačala svoju poziciju predvodnika u onkološkoj skrbi ne samo u Hrvatskoj, već i u široj regiji jugoistočne i istočne Europe“.

Cleveland Clinic pokrenula je program Cleveland Clinic Connected kako bi odgovorila na sve veću globalnu potražnju za kvalitetnom zdravstvenom skrbi. Riječ je o suradničkom programu koji zdravstvenim ustanovama i bolnicama omogućuje povezivanje s kliničkim i operativnim stručnjacima Cleveland Clinica, s ciljem unaprjeđenja skrbi za pacijente, kvalitete i sigurnosti. Članstvom u programu, ustanove dobivaju pristup stručnom znanju i najboljim praksama koje su razvijane tijekom više od 100 godina iskustva Cleveland Clinic.

“Drago nam je što smo formalizirali suradnju s Radiochirurgijom Zagreb, čija je predanost izvrsnosti u potpunosti usklađena s misijom Cleveland Clinic da pruži najkvalitetniju zdravstvenu skrb i pomogne što većem broju ljudi“, izjavio je dr. med. Tom Mihaljević, predsjednik i glavni izvršni direktor Cleveland Clinic i nositelj titule izvršnog direktora zaklade Morton L. Mandel, te dodao: “Širenje najboljih praksi Cleveland Clinica izvan granica SAD-a doista je posebno – to nam omogućuje dijeljenje svjetski priznate stručnosti i konkretno poboljšanje života ljudi.“

Naglašavaju da će, kao članica mreže Cleveland Clinic Connected, “Radiochirurgia Zagreb imati pristup obrazovnim programima koji se odvijaju uživo u Cleveland Clinic ili putem učenja na daljinu, kao i pristup protokolima i najboljim kliničkim praksama koje se koriste u svim ustanovama Cleveland Clinica diljem svijeta“. Liječnici iz Radiochirurgije moći će zatražiti i edukativne konzultacije u vezi složenih slučajeva. Osim toga, tim Radiochirurgije dobit će podršku u području kontinuiranog unaprjeđenja kvalitete, savjetodavne usluge te stručna usavršavanja i edukacije.

“Radiochirurgia Zagreb u rujnu će poslati dva klinička lidera u Cleveland Clinic na Globalni program usavršavanja liječničkog vodstva (Global Physician Leadership Immersion Program), gdje će iz prve ruke imati priliku upoznati se s najboljim kliničkim praksama“, ističu iz Cleveland Clinic.

Cleveland Clinic proglašena je jednim od najboljih bolničkih sustava na svijetu prema Newsweekovoj listi najboljih svjetskih bolnica za 2025. godinu. Sustav obuhvaća 23 bolnice i više od 280 ambulantnih objekata, uključujući lokacije u sjeveroistočnom Ohiju, jugoistočnoj Floridi, Las Vegasu (Nevada), Torontu (Kanada), Abu Dhabiju (UAE) i Londonu (Engleska).

Cilj programa Cleveland Clinic Connected je izgraditi globalnu mrežu neovisnih organizacija koje dijele slične vrijednosti i fokusirane su na kvalitetu, a koje imaju pozitivan utjecaj na skrb o pacijentima. Stručnjaci Cleveland Clinica surađuju s bolnicama i zdravstvenim sustavima kako bi osigurali najviše standarde u pružanju zdravstvene skrbi, unaprijedili operativnu učinkovitost i podržali stručno usavršavanje i edukaciju kliničkog i nekliničkog osoblja.