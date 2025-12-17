Raiffeisen mirovinski fondovi ušli u suvlasništvo City Centera one Split

Nakon InterCapitala i Raiffeisen je ušao u vlasništvo trgovačkog centra City Center One u Splitu. To je prva investicija Raiffeisen mirovinskih fondova u segment komercijalnih nekretnina od liberalizacije zakona 2024. godine.

Raiffeisen mirovinski fondovi preuzeli su strateški vlasnički udio u City Centeru one Split, jednim od najuspješnijih trgovačkih centara u Hrvatskoj. Ovo je ujedno i prva investicija Raiffeisen mirovinskih fondova u segment komercijalnih nekretnina od liberalizacije zakona 2024. godine, što potvrđuje rastući interes institucionalnih ulagača za prvoklasne komercijalne nekretnine.

Ulazak Raiffeisen fondova u CCO Split potvrđuje visoku vrijednost ove nekretnine kojom od samih početaka upravlja CC Real i koji je u posljednjih petnaest godina značajno unaprijedio tržišnu poziciju, održivost i operativne rezultate trgovačkog centra.

Preuređenje teško 22 milijuna eura

„Ulazak Raiffeisen mirovinskih fondova u vlasničku strukturu City Centera one Split za nas je dodatna potvrda da smo posljednjih godina pretvorili ovaj trgovački centar u atraktivnu nekretninu za najveće institucionalne ulagače. Raiffeisen mirovinski fondovi kod ulaganja u nekretnine traže dugoročne, stabilne i predvidive novčane tokove. City Center one predstavlja idealnu nekretninu za njihov portfelj – odlikuje ga stabilan prihod od zakupa, indeksacija prema stopi inflacije, snažna popunjenost i profesionalno upravljanje.

Ovo je još jedan primjer koji pokazuje kako u CC Realu ne upravljamo prostorima, već potencijalom svake nekretnine i iznimno nam je bitno da investitorima, zakupcima i zajednici donosimo dugoročnu vrijednost, od razvoja poslovnog modela do savjetovanja, uvođenja inovacija i planiranja investicija“, istaknula je direktorica CC Reala, Neda Buljević Vlačić. Dodala je kako je u protekle tri godine CC Real strateškim upravljanjem, izgradnjom branda i repozicioniranjem na tržištu, kao i sveobuhvatnim preuređenjem CCO Split u iznosu većem od 22 milijuna eura, još snažnije pozicionirao ovaj splitski centar kao prvoklasnu komercijalnu nekretninu.

Pritom ona postavlja i nove standarde za održive trgovačke centre u Europi pa je tako City Center one Split prvi u Hrvatskoj usklađen s EU taksonomijom, a vlasnik je i jednog od najcjenjenijih svjetskih standarda za održivu gradnju i upravljanje nekretninama, DGNB Gold. Osim što ovaj shopping centar time doprinosi ublažavanju klimatskih promjena te postaje otporniji na klimatske rizike, on postiže i niže operativne troškove te povećava svoju tržišnu vrijednost.

Dva nova suvlasnika u godini dana

Podsjetimo i kako je polovicom ove godine, u vlasničku strukturu City Centera one Split ušao i prvi hrvatski investicijski fond za ulaganje u komercijalne nekretnine, InterCapital Real Estate Fund Alfa. Stoga ulazak nova dva suvlasnika u CCO Split u manje od godinu dana potvrđuje kako je CC Real jedan od važnih sukreatora u novoj investicijskoj fazi na hrvatskom tržištu, u kojoj izvrsno vođene prvoklasne komercijalne nekretnine potvrđuju svoju vrijednost za ulagače, a što ukazuje i na stabilnost i zrelost tržišta.

U upravljačkom portfelju CC Reala u Hrvatskoj nalaze se još i City Center one Zagreb West i East te Max City Pula, dok na međunarodnoj razini kompanija upravlja tržišnim nekretninama i investicijama na tržištu nekretnina od EU zemalja do Australije. Svoje međunarodno iskustvo i znanje CC Real će nastaviti primjenjivati i u Hrvatskoj te i dalje osiguravati dugoročne stabilne prinose za investitore, sigurnost za zakupce te punu iskorištenost potencijala svakog objekta pod svojim upravljanjem.