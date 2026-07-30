Raspoloženje u hrvatskom gospodarstvu blago poboljšano i u srpnju

Klima u hrvatskom gospodarstvu blago je poboljšana i u srpnju, oslonjena na poboljšano raspoloženje potrošača koji su zasjenili suzdržanost u sektoru usluga na vrhuncu ljeta, pokazalo je u četvrtak mjesečno istraživanje Europske komisije.

Indeks ekonomske klime (ESI) u Hrvatskoj porastao je i u srpnju za pola boda u odnosu na revidiranu vrijednost u lipnju i iznosio je 104,4 boda, izračunala je Komisija.

U svibnju njegova vrijednost bila se spustila na najnižu razinu od prošlogodišnjeg srpnja, odražavajući pogoršanje u građevinskom sektoru i u industriji.

U mjesecu na izmaku oslonac hrvatskom gospodarstvu bilo je poboljšano raspoloženje među potrošačima, iskazano u rastu ‘njihovog’ indeksa za 2,1 bod u odnosu na lipanj, pokazuje izvješće.

Građani bolje ocjenjuju financijsku situaciju kućanstava u prethodnih godinu dana i osjetno su optmističniji u prognozama za idućih 12 mjeseci. Namjeravaju kupovati dobra veće vrijednosti u predstojećem razdoblju, uz prigušenu sklonost štednji.

Menadžeri su pak redom bili suzdržaniji, a najveće pogoršanje bilježio je uslužni sektor čiji je indeks pao za 2,4 boda. Menadžeri osjetno lošije ocjenjuju stanje u poslovanju i potražnju u protekla tri mjeseca, ali su izrazito optimističniji u prognozama za razdoblje do početka jeseni.

Klima je u srpnju izrazitije pogoršana i u građevinskom sektoru, prema padu indeksa za dva boda u odnosu na lipanj. Građevinari lošije ocjenjuju knjige narudžbi nego na početku ljeta i predviđaju znatno slabiji tempo zapošljavanja u predstojećem razdoblju.

Naznake lošijeg raspoženja pokazali su i menadžeri u industriji i u maloprodaji, uz pad indeksa za po jedan bod. Poslovni čelnici u industriji znatno slabije ocjenjuju knjige narudžbi, posebno za izvoz. Maloprodaja pak signalizira osjetno lošije stanje u poslovanju u prethodna tri mjeseca, ali su optimistični u prognozama za predstojeće razdoblje.

Menadžeri pak namjeravaju pojačano zapošljavati u predstojećem razdoblju, prema rastu indeksa EEI za 3,4 boda u odnosu na lipanj i osjetno ublaženoj percepciji neizvjesnosti, iskazanoj u padu indeksa EUI za čak četiri boda.

Poboljšanje u Francuskoj

U skupini vodećih gospodarstava eurozone ekonomska klima u Francuskoj osjetno je poboljšana u Francuskoj, uz rast indeksa ESI za 2,4 boda u odnosu na lipanj. Slijedi Njemačka gdje je uvećan za 1,1 bod.

Skromno poboljšanje bilježila je i Španjolska, za 0,8 bodova, a na začelju je skupine ‘velike četvorke’ Italija gdje je porastao za samo 0,4 boda.

U skupini vodećih gospodarstava izvan eurozone poljski ESI zadržao se, više-manje, na lipanjskoj razini.

Ekonomska klima na razini eurozone i EU-a signalizirala je poboljšanje i na vrhuncu ljeta, prema rastu vrijednosti indeksa za 1,5 bodova na oba područja, ali je još uvijek ispod dugoročnog prosjeka.

Raspoloženje je poboljšano u svim sektorima, uz iznimku neznatnog pogoršanja među građevinarima, utvrdila je EK.

Menadžeri najavljuju val zapošljavanja u svim sektorima, uz rast indeksa EEI za otprilike 3,4 boda.

Svi sektori signaliziraju i osjetno ublaženu neizvjesnost, prema padu indeksa EUI za otprilike dva boda.

Komisija navodi da je podatke za istraživanje prikupljala od 1. do 23. srpnja, što znači da ga je zaključila na samom početku najnovijeg vala neprijateljstava na Bliskom istoku.