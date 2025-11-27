Rast hrvatskog gospodarstva usporio na 2,3 posto

Zahvaljujući ponajviše rastu investicija te osobne i državne potrošnje, hrvatsko gospodarstvo poraslo je u trećem tromjesečju za 2,3 posto na godišnjoj razini, već 19. kvartal zaredom, no znatno sporije nego u prethodnom kvartalu.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je četvrtak prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u trećem tromjesečju realno porastao za 2,3 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

To je već 19. kvartal zaredom kako gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prethodnom tromjesečju, kada je rast iznosio 3,6 posto.

Rast BDP-a na godišnjoj razini od 2,3 posto je najsporiji rast od posljednjeg kvartala 2020. godine, kada je gospodarstvo palo pod utjecajem koronakrize.

Rast potrošnje i investicija

Prema podacima DZS-a, potrošnja kućanstava, što je najveća sastavnica BDP-a, porasla je u trećem kvartalu za 1,9 posto na godišnjoj razini, znatno sporije u odnosu na prethodno tromjesečje, kada je rast iznosio 4,0 posto.

Bruto investicije u fiksni kapital porasle su, pak, za 7,5 posto, brže u odnosu na 4,9 posto u prethodnom kvartalu.

Državna potrošnja porasla je za 3,8 posto, nakon što je u prethodnom tromjesečju ojačala 3,3 posto.

Uvoz roba i usluga uvećan je, pak, za 2,4 posto, znatno više u odnosu na 0,1 posto u prethodnom kvartalu.

Pritom je uvoz roba povećan za 0,3, a usluga za 12,7 posto. Izvoz roba i usluga pao je, pak, u proteklom tromjesečju za 1,1 posto na godišnjoj razini, nakon rasta od 0,7 posto u prethodnom kvartalu.

Pritom je izvoz roba porastao za 1,4 posto, dok je izvoz usluga pao za 4,6 posto.

Rast i dalje brži od prosjeka EU-a

Prema sezonski prilagođenim podacima DZS-a, gospodarstvo je u trećem tromjesečju poraslo 2,6 posto na godišnjoj, a 0,3 posto na kvartalnoj razini.

Tako je rast domaćeg gospodarstva na godišnjoj razini i dalje znatno brži u odnosu na prosjek u Europskoj uniji (EU).

Eurostat je nedavno objavio da je u trećem tromjesečju gospodarstvo EU-a, prema sezonski prilagođenim podacima, poraslo za 0,3 posto u odnosu na prethodni kvartal, dok je na godišnjoj razini poraslo za 1,5 posto.

Gospodarstvo eurozone je, pak, u tom tromjesečju poraslo 0,2 posto na kvartalnoj, a 1,3 posto na godišnjoj razini.