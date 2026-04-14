Rastuće cijene goriva dovele su do rekordne prodaje električnih vozila u Europi

Visoke cijene goriva u Europi potaknule su kupce na rekordnu prodaju električnih vozila u ožujku, pokazali su podaci konzultantske tvrtke Benchmark Mineral Intelligence. Tako je globalna prodaja električnih automobila zabilježila prvi ovogodišnji rast.

Vlade diljem svijeta ograničile su cijene goriva kako bi zaštitile vozače od naglog rasta troškova nakon što je rat u Iranu, koji je počeo 28. veljače, poremetio ključnu brodarsku rutu kojom se prevozi oko 20% globalnih zaliha nafte.

Registacije novih električnih i plug-in hibridnih automobila porasle su za 3% (na preko 1,7 milijuna automobila) na globalnoj razini u odnosu na prethodnu godinu. U Europi je zabilježen porast prodaje od 37% i 540.000 prodanih električnih vozila u jednom mjesecu. “Dobar dio toga može se pripisati porastu cijena benzina”, rekao je voditelj podataka BMI-ja Charles Lester, prenosi Reuters.

Rast je bio najsnažniji u zemljama koje su zabilježile najveći porast cijena energije, uključujući Australiju, Novi Zeland, Vijetnam i Tajland, što je zajedno dovelo do porasta registracija električnih vozila od 79% izvan tri glavna tržišta – Kine, Europe i Sjeverne Amerike, dodao je Lester.

Usporavanje u Kini i Sjevernoj Americi

Registracije električnih vozila u Kini, najvećem svjetskom tržištu automobila, pale su za 14% na preko 850.000 prodanih vozila, usporavajući negativan trend koji je započeo u siječnju nakon što je zemlja povukla financiranje za zamjenu automobila i kada je isteklo porezno oslobođenje na kupnju električnih vozila.

Lester je rekao da kineski potrošači, koji su koristili poticaje za kupnju manjih električnih vozila, sve više biraju veća vozila.

U Sjevernoj Americi, registracije električnih vozila pale su za 30% na 121.500 prodanih vozila u mjesecu, što je šesti uzastopni pad na godišnjoj razini nakon završetka sheme poreznih olakšica za električna vozila u Sjedinjenim Državama i prijedloga administracije predsjednika Donalda Trumpa za daljnje smanjenje standarda emisije CO2. “To je bila najviša mjesečna brojka od ukidanja porezne olakšice, ali stvarnost je da su se dogodili padovi“, rekao je Lester.