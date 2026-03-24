Najveći europski proizvođač automobila povlači gotovo 100.000 vozila – najviše pogođen jedan model

Njemački regulator upozorio na tehničke nedostatke koji mogu utjecati na sigurnost i performanse.

Volkswagen povlači gotovo 100.000 električnih vozila, od čega je oko 28.000 u Njemačkoj, zbog problema povezanih s baterijskim modulima, priopćila je njemačka agencija za motorna vozila KBA.

Povlačenje se odnosi na gotovo 75.000 vozila iz Volkswagenove ID. serije te oko 20.000 modela Cupra Born proizvedenih između veljače 2022. i kolovoza 2024. godine. Prema obavijestima objavljenima ranije ovog mjeseca, moduli u visokonaponskoj bateriji koji ne zadovoljavaju specifikacije mogu dovesti do smanjenog dosega, a postoji i rizik od požara.

Na vozilima koja budu pozvana na servis provest će se ažuriranje softvera, pregledat će se visokonaponska baterija, a po potrebi će se zamijeniti pojedini moduli baterije, navodi se u obavijesti.