Rekordna godina za svjetske milijardere, u ovoj zemlji ih je najviše

Bogatstvo milijardera diljem svijeta doseglo je ove godine ukupno 15,8 bilijuna dolara (13,275 bilijuna eura), što je 13 posto više nego prošle godine i najviše ikad, prema podacima koje je objavila švicarska banka UBS.

Ove godine u svijetu je bilo nešto manje od tri tisuće milijardera, većina njih u SAD-u i Kini. Njemački milijarderi su svoje bogatstvo upeterostručili.

Banka je kao primjer navela profitabilna ulaganja u tehnološke tvrtke i najveći međugeneracijski prijenos bogatstva ikad, izvještava STA.

Broj milijardera diljem svijeta ove je godine porastao za 237 na 2919, u odnosu na prošlu godinu. Među njima je 2545 muškaraca i 374 žene, javlja njemačka novinska agencija dpa.

Sjedinjene Države imaju najviše milijardera, 924, s ukupnom neto vrijednošću od 6,9 bilijuna dolara. Kina je sljedeća, s 470 pojedinaca s ukupnom neto vrijednošću od 1,8 bilijuna dolara.

U Europi najveći broj milijardera je u Njemačkoj, gdje se njihov broj u odnosu na prethodnu godinu povećao za 33 posto. Njihovo bogatstvo ove je godine dosegnulo ukupno 692 milijarde dolara, gotovo pet puta više nego prošle godine.

Banka to pripisuje, između ostalog, snažnoj tradiciji nasljedstva u Njemačkoj.

Prema UBS-u, broj milijardera nastavit će rasti u nadolazećim godinama, jer se očekuje da će milijarderi nastaviti prenositi svoje bogatstvo na potomke, drugu rodbinu i partnere, piše STA.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se