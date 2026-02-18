Ryanair u ljetnom redu 2026. iz Hrvatske leti na 118 ruta, dvije nove iz Dubrovnika

Irski niskotarifni prijevoznik Ryanair u Zagrebu je u srijedu predstavio ljetni red letenja u 2026. sa sedam hrvatskih zračnih luka, iz kojih će letjeti na 118 ruta sa 850 tjednih letova, a uvodi i dvije nove rute u odnosu na lani kojima će povezivati Dubrovnik s Gdanjskom i Budimpeštom.

Na konferenciji za medije Ryanairov glavni komercijalni direktor Jason McGuinness rekao je da je Ryanairov ljetni raspored za Hrvatsku u 2026. najveći do sada.

“U Hrvatskoj imamo devet baznih zrakoplova i 118 ruta, na kojima nudimo 4,3 milijuna sjedala ili pet posto više nego u godini prije. Za usporedbu, prije covida u Hrvatskoj smo imali 40 ruta”, rekao je McGuinness.

Dodao je da u Europi Ryanair ima 96 baza u gotovo 230 zračnih luka u 40 zemalja, od čega su tri s po tri zrakoplova u Hrvatskoj, u zračnim lukama Zagreb, Dubrovnik i Zadar, te da “podržava 3.500 radnih mjesta”.

U Hrvatskoj Ryanair leti u sedam zračnih luka, odnosno sve velike, osim na Brač i pristanište Mali Lošinj, pri čemu je McGuinness tvrdi da je Ryanair “najveća zrakoplovna kompanija u Hrvatskoj koja pruža povezanost tijekom cijele godine”.

Ryanair je označio i najvećom europskom zrakoplovnom kompanijom, koja ove godine planira prevesti 208 milijuna putnika ili četiri posto više nego prošle godine, a rast očekuje i u budućnosti jer imaju narudžbu za oko 300 novih zrakoplova, koji će početi stizati 2027. godine.

“Idućih devet godina, do 2034., planiramo dostići 300 milijuna putnika godišnje, s mrežom ruta koja je neusporediva sa svakom drugom zrakoplovnom kompanijom u Europi. Troškovi su nam znatno niži od troškova drugih i najvažnije nam je da se razlika u troškovima povećava, jer upravo nam to omogućuje da ponudimo niske cijene, posebno izvan vršnih razdoblja, primjerice u predsezoni i zimi u Hrvatskoj”, najavio je.

Što se tiče pojedinih zračnih luka, za Zagreb je naveo da je za ljeto 2026. fokus na povećanju učestalosti letova na postojećim rutama, primjerice gotovo će dvostruko više nego lani ili 12 puta tjedno letjeti prema londonskom Stanstedu.

Za Dubrovnik je rekao da je kompanija ondje prije otvaranja baze imala dvije rute, a sada dvije godine nakon otvaranja baze ih ima ih 24, s dvije nove od ovog ljeta, za Budimpeštu i Gdanjsk, čemu je dodao da je za Dubrovnik najvažniji pokazatelj dobrog rada rast kapaciteta ove godine za gotovo 30 posto, kao i zimski letovi.

“Sa svakom lukom želimo proširiti ponudu i na zimu, izvan glavne sezone, odnosno na cijelu godinu, a to pokušavamo postići u Hrvatskoj”, poručio je McGuinness.

Komentirajući regiju Balkana i srednje Europe rekao je da tu vidi veliku konkurenciju za kapacitete između zemalja i njihovih relativno malih zračnih luka, za što je naveo primjer Albanije i zračne luke u Tirani, gdje Ryanair ovoga ljeta planira otvoriti bazu s četiri zrakoplova i uvesti 30 do 40 ruta, jer u toj zemlji, kao i primjerice u Poljskoj.

Pozvao je hrvatsku Vladu da za avioprijevoznike Hrvatska ostane konkurenta u odnosu na neke druge zemlje.

“Niski troškovi pristupa zračnim lukama znače više prometa, više turizma i više radnih mjesta”, rekao je McGuinnes.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se