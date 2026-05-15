Siemens kupuje ključna poslovanja talijanske tehnološke tvrtke MERMEC

Njemački Siemens potpisao je sporazum o kupnji nekoliko ključnih segmenata poslovanja MERMEC Grupe, talijanskog tehnološkog lidera u segmentu željeznica, izvijestio je u četvrtak njemački tehnološki konglomerat.

MERMEC Grupa talijanski je tehnološki lider u područjima željezničke signalizacije, elektrifikacije, dijagnostike i tehnologijama mjerenja.

Cilj akvizicije je jačanje Siemensovog globalnog željezničkog portfelja i proširenje njegovih aktivnosti signalizacije, industrijskog utjecaja i pristupa talijanskom tržištu, navodi tvrtka.

Stranke su se složile da neće otkriti financijske uvjete transakcije, navodi se u priopćenju njemačke inženjerske grupe. Vrijednost transakcije, prema dva upućena izvora iznosi 1,2 milijarde eura.

Dovršetak transakcije očekuje se do kraja godine.

U priopćenju se dodaje da će transakcija podržati modernizaciju i digitalizaciju nacionalne željezničke mreže u Italiji.

Siemens je procijenio sinergiju prihoda na više od 400 milijuna eura godišnje u srednjoročnom razdoblju, a na dulji bi rok ona porasla na 500 milijuna eura godišnje, objavila je njemačka grupa u slajdovima za investitore.

MERMEC, sa sjedištem u gradu na jugu Italije Monopoliju nedaleko Barija, u vlasništvu je investicijskog holdinga Angel Holding, na čelu s izvršnim direktorom Vitom Pertosom. U 2025. godini grupa je imala prihode veće od 430 milijuna eura, od čega 75 posto u Italiji. Pertosa je u izjavi rekao da je transakciju proveo iz zdravstvenih i obiteljskih razloga te da će ona doprinijeti rastu tvrtke i pomoći u stvaranju novih radnih mjesta.

Kao dio dogovora, zaposlenici MERMEC-a, kojih je u svijetu približno 1.700, kao i sve lokacije i industrijski kapaciteti postat će dio Siemens Mobilityja, uključujući ključnu lokaciju u gradu Materi, koja će postati industrijsko središte za dijagnostiku nove generacije.